A pénzintézeti csoport célja a fenntartható növekedés elősegítése. A növekedés akkor fenntartható, ha támogatja az egészséges természeti környezet helyreállítását és fenntartását, és ha érezhetően javítja szélesebb lakossági csoportok életminőségét.

A K&H szeptember hónapot a fenntarthatóság ügyének szenteli, immár harmadik éve. „A fenntarthatóságnak csak egyik eleme a környezeti fenntarthatóság. Az üzleti életet körülvevő társadalmi viszonyok alakítása, a nehezebb helyzetben lévő rétegek élethelyzetének javítása, bevonása a közösség életébe legalább ennyire fontos” – jelentette ki Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője azon a sajtóreggelin, amelyen a pénzintézet képviseletében aláírták a támogatási megállapodást az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával. A megállapodás keretében a pénzintézet 10 millió forinttal támogatja annak Életkezdési Alapját. Az alapból azok pályázhatnak, akik kilépnek a nevelőszülői gondoskodásból és a felnőttkor küszöbén állnak. A fiatalok életkezdésüket segítő tanfolyamokra, munkakezdésüket megkönnyítő, lakhatási célokra pályázhatnak, hogy minél sikeresebben indulhassanak a felnőtt életbe.

A gondozásból kikerülő fiatalok komoly hátrányokkal indulnak az életben azokhoz képest, akik családban nőnek fel. Nincs mögöttük az a biztonság, amelyet egy család nyújthat. Komoly nehézséget okoz számukra lakhatásuk megoldása, és az, hogy nem mindig van a kezükben megfelelő szakma. Önálló életre való felkészítésük nagyobb odafigyelést, több törődést igényel. „Az Életkezdési Alap abban segít, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás védőburkát elhagyó fiatalok felkészülten, céljaikért küzdve léphessenek ki az önálló életbe, és ezáltal minél sikeresebb felnőtt válhasson belőlük” – mondta Bán Hajnalka, az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa adománygyűjtési vezetője.

Dolgozói önkénteskedési program indul

"Idén szeptembertől indul a K&H dolgozói kihívás is, aminek célja, hogy munkatársaink az év egy munkanapját a vállalat szervezésében önkéntes munkának szenteljék. Ennek kivitelezésében nonprofit szervezetekkel működünk együtt, így is növelve a munkavállalók körében a szociális érzékenységet” ‒ jelentette be Suba Levente. A program keretében a K&H mind a 3800 munkavállója részt vehet országszerte.