Elismert pénzügyi szakemberek, befektetési tanácsadók, ügyvédek, ingatlanbefektetésben jártas szakértők és számos más terület hiteles képviselői csatlakoztak tanácsadóként és oktatóként a nemrégiben megalakult Milliomosklubhoz. Kulcsár Edina és Kautzky Armand is nagykövetként csatlakozott a szervezethez. A Milliomosklub célja, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztésével támogassa a jövő generációit abban, hogy magabiztosan mozogjanak a pénzügyi világban, és hosszú távon megalapozzák anyagi függetlenségüket.

Krómer Bence egyetemi oktató kripto-szakértőként vesz részt a programban, Kovács Domonkos több mint 25 éves tőzsdei tapasztalatával gazdagítja a csatlakozók ismereteit, Király Norbert ingatlan szakértőként, és befektetőként, Schumiczky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke pedig Airbnb szakértőként és üzemeltetőként osztja meg szakmai ismereteit a résztvevőkkel. A fiatal korosztály számára hiánypótló lehet a csatlakozás, hiszen számukra kiemelten fontos terület a pénzügyi tudatosság, a pénzkezelés és az előrelátó öngondoskodás.

A 16-21 éves korosztály ingyenesen férhet hozzá számos, hasznos pénzügyi tudást biztosító anyaghoz. Mellettük azonban bárki csatlakozhat és gazdagodhat nem csak anyagi értelemben, de a befektetés, ingatlan, tőzsde, kriptovaluta, közösségépítés és egyéb pénzügyi tudatossággal kapcsolatos értékes tudásanyaggal is.



Hiánypótló ismeretanyag



„A tőzsde-, kripto- és két típusú ingatlan-befektetői kurzusok mellett, létrehoztunk egy tanulói csomagot, amely gyakorlati alapképzettséget nyújt a hitelek világában, a megtakarítási lehetőségek területén. Szó van a budgetingről is, banki és biztosítási kérdésekről, illetve arról is, hogy hogyan érdemes ingatlanvásárlásra félretenni, sőt akár saját tőke nélkül vásárolni. Összességében pénzügyi alapismereteket nyújtunk ennek a korosztálynak” - ismertette a Milliomos.club alapítója. Soós Dávid szerint az iskolákban nem oktatják ezeket a nélkülözhetetlen ismereteket, a jövő szempontjából azonban elengedhetetlen, hogy a fiatalok biztosan mozogjanak a pénzügyi világban. Soós Dávid hozzátette, hogy a 16-21 éves korosztályban több mint félmillió fiatalnak nyújtanak csatlakozási lehetőséget térítésmentesen egy hónapra, amelynek a regisztrációs költsége 15 milliárd forintnak felelne meg. „Ez a tudás magyar nyelven ennyire összeszedetten és érthetően eddig nem volt elérhető” – hangsúlyozta.





Kétféle tagság közül lehet választani



A klub üzenetére és célkitűzésére számos neves hazai szakember felfigyelt, akik előadóként is támogatják az anyagi függetlenség és pénzügyi tudatosság útjára lépőket, de olyan közismert emberek is részt vesznek a kezdeményezésben nagykövetként, mint a Jászai Mari-díjas színész, Kautzky Armand vagy a 650.000 követővel rendelkező egykori szépségkirálynő, üzletasszony és főállású édesanya, Kulcsár Edina.



„Kétféle tagság közül lehet választani. A Milliomos tagság kiváló választás azok számára, akik szeretnének gyorsan és hatékonyan fejlődni az üzleti és pénzügyi területen, ez remek megoldás azoknak, akik értékelik a jól strukturált tanulási anyagokat és a közösségi támogatást. A Milliárdos tagság előnye pedig az, hogy személyre szabott tervhez és mentoráláshoz férhetnek hozzá az érintettek, így gyorsabban érhetik el a céljaikat. Az extra bónuszok és magasabb kedvezmények révén ez a tagság segít abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki valaki üzleti törekvéseiből” - tette hozzá Soós Dávid.