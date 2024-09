A cél, hogy ezzel meghosszabbítsák a balatoni turisztikai szezont, és növeljék a régió gazdasági eredményeit. A hírt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be a magyar turizmus 2024-es rekordjairól Budapesten tartott keddi sajtótájékoztatón, amelyről a Világgazdaság számolt be .

A miniszter szerint a balatoni vendéglátóhelyek hétvégi nyitvatartása fontos lépés lehet abban, hogy a nyári szezon ne érjen véget az augusztusi hónapokkal.

Az őszi-téli időszakban is vannak olyan hétvégék, amikor a turisták szívesen látogatnák a Balatont, ha lennének nyitva tartó éttermek és kávézók. A kormány tervei között szerepel, hogy anyagi támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek vállalják, hogy a főszezonon kívül is nyitva maradnak. Ezzel segíteni kívánják a helyi turizmus élénkítését, hiszen a Balaton régióban nemcsak a nyári hónapokban van lehetőség kikapcsolódásra.

Az idei nyár különösen sikeres volt a magyar turizmus számára. Soha ennyi ember nem nyaralt még Magyarországon, és a külföldi turisták száma is rekordokat döntött. A Balatonnál a belföldi vendégéjszakák száma 3,4 százalékkal, míg a külföldi vendégéjszakák száma 5,2 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A szálláshelyek bevételei 11 százalékkal haladták meg a tavalyi adatokat, és a vendéglátóhelyek forgalma is 10 százalékkal bővült a nyári hónapokban. Nagy Márton kiemelte, hogy a magyar turizmus az Eurostat adatai szerint 150 százalékos növekedést ért el, így az egyik leggyorsabban fejlődő ágazattá vált Európában.

A miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány szeretné még inkább kihasználni a Balatonban rejlő lehetőségeket. Az új balatoni hajók már most nagy sikert arattak a turisták körében, és a kormány a régi kompok cseréjét is tervezi, hogy a balatoni hajóflotta teljesen megújuljon. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy még vonzóbbá tegyék a Balaton környékét az év minden szakában.

Nagy Márton kitért arra is, hogy a kormány már eddig is nyújtott támogatást a vidéki vendéglátóhelyek korszerűsítésére. Az őszi-téli időszak azonban mindig kockázatosabb a vendéglátásban, hiszen ilyenkor kevesebb turista érkezik a Balatonra.