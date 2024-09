Idén negyedik alkalommal került be a Pécsi Tudományegyetem az indonéz kormány által 2021-ben elindított, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) elnevezésű kiválósági ösztöndíjprogramba, írta közleményében a Pécsi Tudományegyetem. Ebben az évben 2.700 hallgató számára biztosít az indonéz kormány ösztöndíjat ahhoz, hogy egy szemesztert olyan egyetemeken töltsenek, melyek a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban előkelő helyet foglalnak el. A programban 161 egyetem vesz részt, a világ 28 országából. A korábbi sikeres együttműködés eredményeként a PTE fogadja a világon a második legnagyobb hallgatói csoportot. A programba való bekerüléshez a Nemzetközi Igazgatóság az évek óta sikerrel futó study abroad programmal pályázott. A kiválósági program szlogenje: „Be Bold to Go Abroad”, ami annyit jelent, hogy „Bátran menj külföldre”. Az indonéz kormány célja, hogy néhány éven belül már évente 5000 kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező indonéz hallgató töltsön egy szemesztert a világ legkiválóbb egyetemein, gyarapítsa szakmai tudását és szerezzen egyedülálló nemzetközi ismereteket, tapasztalatokat.

Az IISMA két programból áll, a PTE egyedüli magyar egyetemként mindkét programban fogadó intézményként szerepel. Az IISMA Undergraduate egy interdiszciplináris program, melynek célja, hogy a különböző tudományterületekről érkező hallgatók fejlesszék a vezetői készségeiket, multikulturális ismereteiket, tanulmányozzák a fogadó ország kultúráját és építsék nemzetközi kapcsolati hálójukat. Ehhez a programhoz a kurzusokat a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar biztosítja a hallgatók számára.

Az IISMA Vocational program célja, hogy az akadémiai ismeretek mellett a hallgatók szakmai gyakorlaton is részt vegyenek a szemeszter során. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar „Közösségfejlesztés” című programjában résztvevő hallgatók pécsi civil közösségeknél töltenek gyakorlatot és tanulmányozzák a közösségépítést és fejlesztést. Az Egészségtudományi Kar „Egészség, Sport és Technológia” programja során a hallgatók a Rátgéber Kosárlabda Akadémián töltik a szakmai gyakorlati idejüket.