Erőteljes növekedés mutatkozik Magyarországon a szénsavasítók iránt – derül ki a SodaStream hazai képviseletének adataiból. „Egyre többen ismerik fel, hogy sokkal könnyebb otthon csapvízből frissítőket készíteni, mintsem nehéz üdítőitalos csomagokat cipelni, illetve azok visszaváltásával bajlódni” – emelte ki Széll-Szőke Krisztina, a SodaStream termékmenedzsere. A palackozott- és fémdobozos italok visszaváltásának rendszere (DRS) július elsején startolt el idehaza. Vélhetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy az év eddigi részében jelentős mértékben nőtt a szénsavasító készülékek iránti kereslet. A PET-palackok visszaváltása ugyanis plusz időbe kerül a vásárlók részéről, ráadásul csak a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletek esetén kötelező a visszaváltás, az ennél kisebb boltokban nem törvényi előírás ennek biztosítása. Bár a SodaStream tapasztalatai szerint évek óta trend, hogy egyre többen vásárolnak szénsavasítókat idehaza, ennek ellenére az idei év kiemelkedő eredményt hozhat. 2024 első nyolc hónapjában több mint 50 százalékkal emelkedett a szénsavasító patronok értékesítése a tavalyi év hasonló időszakához képest a SodaStream tapasztalatai szerint. A SodaStream szénsavasítók eladásai pedig még ennél is nagyobb mértékben, 70 százalékkal nőttek a 2024-as év első három negyedévében. A legnépszerűbb, tehát a legnagyobb darabszámban értékesített SodaStream készüléknek pedig a Terra számít, amely nem mellesleg a legjobb ár-érték arányú szénsavasító. „Az új DRS-rendszer bevezetése jelentős hatást gyakorol a szörpök értékesítésére is. Úgy látjuk, hogy ezen a téren is komoly bővülés tapasztalható” – hangsúlyozta a SodaStream termékmenedzsere. Hozzátette: a megnövekedett igények révén az utolsó negyedévben tovább bővül a hazai kínálat. A Terra, valamint az ART készülékek is elérhetők lesznek gyömbér szörpös megapakkban, valamint a SodaStream piacra dob egy új készüléket is Enzo néven.