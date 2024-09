Tavaly augusztustól gyűjtik a használt ruhákat, s eddig nyolc fuvarral több mint 14 ezer kiló textilt szállítottak el tőlük, s a munkát önkéntesek segítik.

Az akció egyre népszerűbb a lakosság körében, melyhez bárki csatlakozhat.

- mondta Szél Petronella, a Nagybajomért Közlapítvány kuratóriumi tagja.

A bezsákolt holmikat a könyvtárban adhatják le a jelentkezők, s folyamatosan várjuk a használt vagy feleslegessé vált ruhákat, cipőket, kiegészítőket.

Ruhákat válogatnak.

Pólók, ingek, pulóverek éppúgy akadtak a leadott holmik között mint kabátok vagy dzsekik. A nagybajomi önkéntesek a beszállított holmikat zsákolják, amit később egy budapesti cég elszállít, s a válogatás, osztályozás után a textilt újrahasznosítják. Látványos az egy év mérlege: Nagybajomban összesen 14 407 kiló holmit gyűjtöttek össze, s ezzel mintegy 715 ezer forint támogatáshoz jutott a közalapítvány. Szél Petronella azt mondta: továbbra is számítanak a helyiek segítségére, az akció a környezettudatos gondolkodást hatékonyan segítheti.

Egyre többen hívnak fel és arról érdeklődnek, hogy mikor lesz a következő szállítás és mit hozhatnak

- hangsúlyozta. - Szerintem ez már eredmény, s ha 200-250 zsák ruhanemű összegyűlik, akkor ismét Nagybajomba jön majd a teherautó. Egyelőre döntően helyiek hoztak ruhaneműt, ekkora mennyiségnél már nem túl egyszerű a logisztika megoldása. Arra számítunk, hogy legközelebb október végén, november elején lehet a következő szállítás. Az biztos, hogy hosszú távon is folytatni szeretnénk az akciót.

A leadott textilért kapott összegből a helyi halastónál lévő kilátót szeretnék felújítani és a belvárosi nyitott buszmegállót teszik zárhatóvá, hogy az utazókat ne érje eső, szél.

Aktívak a helyi közösségek

A 8 osztályos nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába 335 diák jár és 2023-ban elnyerték az Örökös Ökoiskola címet. Várhegyi Éva igazgató-helyettes elmondta: a környezettudatos nevelés részeként kapcsolódtak a Sulizsák-Göncölj a Földért! akcióhoz, a tantermekben szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki, s papírgyűjtő akciót is szerveztek. - A környezettudatos nevelési programunk egyik helyszíne az iskolakert, ahol fűszer-, illetve konyhakerti növényeket - paradicsom, paprika, cékla, zöldbab - termesztünk, s a gyümölcsfákon kívül rovarhotelünk is van - hangsúlyozta. - Az osztálycsoportok foglalkoznak a kerttel, s ezen kívül olyan rendezvényeket is tartunk, ahol sok élményt élhetnek át a diákok. Évről évre megünnepeljük az állatok, illetve a víz világnapját. Fenntarthatósági témahetet tartottunk, kerékpártúrát szerveztünk a Hertelendy kastélyhoz, s a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársaival is egyre több a közös programunk. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek érdeklődőek és szívesen részt vesznek a foglalkozásokon.