Együttműködési megállapodást kötött az MBH Bank és a Veszprém Handball Club a csapat célzott támogatására. A hitelintézet elkötelezett a hazai sportélet támogatása mellett, így a bankcsoport korábbi tagbankjával, az MKB Bankkal kötött évekre visszanyúló megállapodás a friss szerződés révén egy újabb szintre emelkedik. Az MBH Bank és a Veszprém Handball Team Zrt. megállapodást írtak alá, amelynek köszönhetően a pénzintézet támogatja a csapat munkáját. „Úgy hisszük, hogy a sport jelentős szerepet játszik a közösségépítésben, ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy hosszú távú, stabil kapcsolatokat alakítsunk ki a hazai sportélet fontos szereplőivel; ezt a célunkat pedig nagyban támogatja a veszprémi kézilabdacsapattal való legújabb megállapodásunk” – nyilatkozta Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

Dr. Bartha Csaba a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója pedig így vélekedett az együttműködésről: „Köszönjük az MBH Bank támogatását, amit szeretnénk a pályán és az üzleti életben is meghálálni. Az együttműködésünk egy baráti kapcsolat kezdete is, hiszen mind a bank, mind pedig a vezérigazgató-helyettes Úr személyében egy kézilabdát szerető és a mérkőzéseken is lelkes támogató partnerre találtunk. Ezért a jó kapcsolatért mi természetesen mindent meg fogunk tenni. Filozófiánk a sportban az, mint az MBH banknak az üzleti életben, szeretnénk a legmagasabb szintre törni, elérni mindent, amit lehetséges és mindezt a teljes partnerség, korrektség és a transzparens kommunikáció jegyében. Köszönjük még egyszer!” – nyilatkozta.

Kifejezve a közös együttműködést, a csapat szerelésén – a csapattagok által viselt hivatalos mezen és bemelegítő pulóveren – innentől kezdve megjelenik az MBH Bank logója. Emellett az Aréna egyéb felületein, ugyancsak feltűnnek a pénzintézet reklámelemei, amelyre a megrendezésre kerülő meccsek alkalmával is felfigyelhetnek a helyszínre érkező szurkolók és látogatók.

Az MBH Bank korábbi tagbankjával, az MKB Bankkal 2005-ben kötött megállapodást az egyesület, amelynek köszönhetően a csapat nyolc évig MKB Veszprém, majd további kettő évig MKB-MVM Veszprém néven működött. Az új szerződés nem csupán feleleveníti ezt a régóta meglévő és jövedelmező kapcsolatot, hanem új lehetőségeket is teremt a további fejlődésre és a sikeres jövő biztosítására.