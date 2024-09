Folytatódik a harc a csalók ellen, akiknek ma már a mesterséges intelligencia (MI, azaz AI) is segítséget nyújthat. Erre példa egy idei hongkongi eset, amelyben egy cég alkalmazottja 25 millió dollárt utalt át csalók számlájára, miután vállalatának „pénzügyi igazgatója” egy videóhívásban erre utasította. A képkockákon a háttérben a „kollégáit” látta az illető, ezért fel sem merült benne, hogy csalásról van szó. Ugyanakkor a videóhívásban csak ő szerepelt, a másik felet mesterséges intelligenciával kreálták, a valósághoz teljesen hűen, a valósághoz megszólalásig hasonlító utánzatot – derül ki a K&H korábbi közleményéből, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet.

a Kiberpajzs is segít a védekezésben

A nemzetközi porondon ténykedő csalók korábban nehezen birkóztak meg a magyar nyelvvel, ám az AI ebben is segíti őket. Olyannyira, hogy az e-mailek nyelvezete ma már közelít a tökéleteshez. A gyanútlan ügyfelekre nézve ez pedig komoly veszélyt jelent. A csalók a bankok logójától kezdve arculatig mindent pontosan lemásolva igyekeznek átverni az embereket. A legfontosabb tudnivaló, hogy az e-mailben, sms-ben, vagy bármi egyéb írásos csatornán kapott link ellenőrzése még mindig a legbiztosabb módszer a védekezéshez. Érdemes azokat a leveleket, amelyeket nem vártunk, inkább számítógépen megnézni, a telefonokon ugyanis gyakran nem adottak a technikai feltételek például egy link biztonságos ellenőrzéséhez. Az alapszabály az adathalász e-mailekkel kapcsolatban az, hogy minél gyorsabb cselekvésre ösztönzik – például pénzjutalmakkal, vagy szankciókkal – a megcélzott ügyfeleket, annál valószínűbb, hogy átverésről van szó.

Még nem került be a köztudatba, hogy a mesterséges intelligencia segítségével nagyon jó minőségű képek, videók készíthetők, hamisíthatóak hangok, az így készített támadások száma és értéke is rohamosan növekvő tendenciát mutat. Érdemes rászoktatnunk magunkat arra, hogy a telefonhívások esetén kis bevezető fecsegésbe öltöztetett „biztonsági kérdéseket” alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy olyan információt kérünk a másik féltől, aminek csak ő lehet birtokában, majd figyeljük a másik fél reakcióját. A hongkongi támadás során, ha az alkalmazott ilyen módon azonosítja a „pénzügyi igazgatót” (pl.: Tényleg ízlett a lányodnak a szülinapi torta?), akkor kisebb eséllyel következhet be a csalás.