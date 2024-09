– A 2024-től 11 millió forintra emelkedett Babaváró támogatás igencsak népszerű volt az utóbbi években – nem véletlen, hiszen kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönként járult és járul hozzá ma is a gyermeket tervező házaspárok otthonteremtési terveihez. Most azonban mintegy 3 hónapon belül szűkülhet a támogatásra jogosultak köre, hiszen 2024 év végéig tart az a korkedvezmény, amely szerint még a 30-41 év közötti igénylők számára is elérhető a hitel – hívták fel a figyelmet a Credipass pénzügyi szakértői. A Babaváró támogatás egy 20 évre igényelhető, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli, kamatmentes kölcsön, amelyet az 5 éven belül gyermeket vállaló házaspároknak érdemes igénybe venniük, akár már a várandósság alatt is. Az összeget lakásvásárlásra, hitelkiváltásra, vagy akár új autó vásárlására is fordíthatják az igénylők – nem véletlen tehát, hogy sokan szeretnének élni a lehetőséggel a magyar házaspárok közül. A hitellel jelenleg akár 11 millió forint szabadon felhasználható kölcsön is elérhető, azonban a mostani igénylői körnek már nem sokáig – 2025-től ugyanis már csak azok a párok lesznek jogosultak a támogatásra, ahol a feleség 30 év alatti életkorú.

„Az igénylés feltételei jogszabályban meghatározottak: a jelenlegi szabály szerint, a feleség életkora 18 és 30 év közötti lehet, de átmeneti szabályozásként amennyiben a feleség legalább 12 hetes várandós, akkor 30-41 év közötti életkor esetén is igénybe vehető a hitel 2024. december 31-éig, azaz még kicsivel több, mint 3 hónapig.” – mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass üzleti vezetője. „Jelenlegi tudásunk szerint, 2025. január 1-től azonban kizárólag a 30 év alatti nők lesznek jogosultak az igénylésre, érdemes tehát még most lépni, amennyiben a 12. betöltött várandóssági hét teljesült a házaspárnál, és minél hamarabb pénzügyi szakértővel egyeztetni a további teendőkről. Hiszen így jelentős összegek adódhatnak hozzá az otthonteremtésre szánt büdzséhez.” – tette hozzá a szakember.

Mivel az életkori korlát 2025-ös meghosszabbításáról még nem érkezett információ, ezért a szakértők szerint várható lehet egy, a tavalyihoz hasonló, folyamatosan növekvő igénylési kedv és dömping is az év végi hónapokban, amely hosszabb átfutási időket eredményezhet a bankoknál. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, a Babaváró hitelek esetében az új szerződések értéke tavaly júliustól kezdve folyamatosan és stabilan növekedett: 22,2 milliárd forintól decemberre 39,6 milliárd forintra változott. Az idei év júliusáig az MNB statisztikája szerint 143,95 milliárd volt az új Babaváró szerződések értéke, amely ugyan erősebb, mint a tavalyi év ugyanezen időszaka (117,45 mrd Ft), azonban a szakemberek szerint így is lehet esély a korkedvezmény további kiterjesztésére.

„A Babaváró támogatás kapcsán érdemes azt a nemrégiben eszközölt változást is megemlíteni, hogy 2024 októberétől a jogszabály szerint már csupán egyéves társadalombiztosítási jogviszony is elegendő a kölcsön igényléséhez a KATA-s, az átalányadózó, illetve a mezőgazdasági őstermelő vállalkozóknak, azaz a speciális adózású egyéni vállalkozó igénylői körnek.” – mondta el Fülöp Krisztián.

A támogatott hitel igénylésének feltétele még a köztartozás-mentesség, a magyarországi lakcím mindkét fél esetében, valamint az egyik fél minimum 3 éves tb jogviszonya (a fenti kitétellel az egyéni vállalkozók esetében). A kölcsönt továbbá kizárólag házaspárok igényelhetik közösen, és nem állhat fenn olyan tény, vagy körülmény, amely kizárhatja a gyermekvállalást. A támogatás előnye továbbá, hogy az érkező gyermekek után három évre szüneteltethető a törlesztés, ha egynél több gyermek születik, a hiteltartozás csökkenthető, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes tőketartozás elengedésre kerül, vagyis megszűnik a hitel.

„Mivel egyelőre bizonytalan, hogy milyen változás várható a támogatás kapcsán 2025-től, ezért érdemes pénzügyi szakértővel egyeztetni abban az esetben, ha a házaspárnál szóba jöhet a Babaváró támogatás felhasználása. Azért is lehet hasznos ez a lépés, hiszen számos egyéb követelmény van a korhatári megkötéseken túl is, aminek meg kell felelni a hitel igényléséhez – ezekről érdemes időben tájékozódni.” – mondta el a szakértő.