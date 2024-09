A vidéki vendégforgalmat tapasztalták a somogyi szolgáltatók is, hiszen a kánikulai napokon itt is nagy volt a nyüzsgés.

– A szezon elején még voltak, akik panaszkodtak, de mi nem vettük észre, hogy kevesebben lettek volna – mondta Antal-Tizedesné Arend Doris, a balatonboglári Pavilon egyik tulajdonosa. – A hétvégék voltak igazán erősek – tette hozzá, és elmondta: az étterem szeptemberben csütörtöktől tart nyitva hétvégéken.

Az idén igazán hosszúra nyúló strandidő nagyban meghatározta a forgalmat a tónál.

– Nagyon sokan voltak a nyári hónapokban, de érdekes tendencia, hogy még most, szeptemberben is tele vagyunk egyéjszakás vendégekkel – értékelt Tóth Balázs, a balatonlellei Sekli étterem tulajdonosa.

A mosodai szolgáltatással is foglalkozó vállalkozó hozzátette: a mosni való szállodai textíliák mennyisége sem tűnik úgy, hogy csökken.

– Azt hittük, megtorpan szeptemberre, de nem így lett. Ugyanannyi szennyest küldenek vissza a balatoni szálláshelyek, mint amennyit kimosunk – mondta.

A tanévkezdéssel csökkennek a turisták

Általában a tanévkezdéssel a turisták száma is csökken a Balatonnál, ám mostanra már tendenciának mondható, hogy ebben az időszakban is érkeznek vendégek. Igaz, azt is tapasztalják, hogy a tartózkodás hossza lecsökkent: az általunk megkérdezett szolgáltatók azt mondták, nagyon nehéz hat napra vagy egy hétre szobát kiadni. A legtöbb vendég egy éjszakára vagy egy hosszú hétvégére érkezik a Balatonra. S szerintük az is megfigyelhető, hogy az utolsó pillanatra hagyják általában a foglalást, hiszen továbbra is erősen időjárásfüggő a balatoni nyaralás.

Az NTAK adatai szerint a Balaton külföldi vendégei mégis közel 6 százalékkal több, 939 ezer éjszakát töltöttek a térségben. A külföldi vendégek körében továbbra is Siófok a legkedveltebb város, a szolgáltatók által beküldött forgalmi adatok szerint Siófokon júniusban és júliusban 184 ezer vendégéjszakával a nemzetközi turisták 27 százalékos növekedést jelentettek.

A balatonmáriafürdői Florida fagyizóban is nagy volt a sürgés a nyári szezonban.

– Leginkább július második hetétől lehetett észrevenni, hogy megérkeztek a turisták – mondta Somodi János cukrász. – Most is jó a forgalom a tónál és azt látjuk, hogy újra jönnek német turisták, és mellettük egyre több a cseh és a lengyel a vendég. Ugyanakkor megfigyelhető egy olyan jelenség is, hogy a Balatonra elmenni nem nyaralás, hanem hétköznapi dolog lett. Ugyanakkor az éttermek a költés csökkenésétől szenvednek, hiszen a turisták a nyaralónál grilleznek, vagy hűtőtáskával érkeznek.