A kőzúzalék között gyökeret vertek a fiatal nyárfák, már nyomokban is alig látható a Balatonring versenypálya. A 4,5 kilométer hosszú létesítmény elején és végén is dombokat emeltek az egykori építők, de a magaslatokat is teljesen benőtte a növényzet. A pályát visszahódította a természet.

Balatonringről kérdeztük olvasóinkat. Fotó: Muzslay Péter

– Jó lenne, ha mégis megkezdődhetne a motorverseny – mondta a faluban kerékpárját toló Szabó József. – Emlékszem, hogy egykor Talmácsi Gábor is itt volt. De akadtak politikai ellenzők, végül a versenyt elvitték az Alföldre, de itt maradt a félkész pálya. Pedig fellendíthette volna a falu életét. Sokan számítottak erre, és befektettek, főként vendéglátósok.

Motorpályából valószínűleg itt már nem lesz semmi, mert túl sok pénzt kellene beleölni, hogy működőképes legyen

– vélte Simon József. – Bízom benne, hogy kitalálnak valamit a hasznosítására, mert az munkalehetőségeket is teremtene.

Az történt, hogy a jelzáloggal rendelkező követelő megkapta természetben a 200 hektáros területet, és a felszámolásnak ez lett a lezárása. Az önkormányzatnál nem tudnak arról, hogy a földhivatalban bejegyezték-e már a változást, de ez nyilván csak idő kérdése.

Azt nem lehet tudni, hogy mit terveznek a területtel, ez volt a válasz a legutóbbi kérdésemre.

– mondta Schuller Tibor polgármester. – A falu örülne a hasznosításnak, mert az lenne a célunk, hogy olyan beruházás legyen ott, ami a község fejlődését szolgálja.

A területre motorsport felhasználást jegyeztek be, és a változáshoz módosítani kellene a rendezési tervet, ebben a képviselő testületnek lehet befolyása. Közben 15 év alatt a fák benőtték a pályát, majd arról szóltak a hírek, hogy nagy mennyiségű illegális szemetet raktak le ott. Ez azonban már nem igaz, mert tavasszal eltávolították a sok hulladékot. A felszámolási biztos kötelessége volt megoldani, az önkormányzat ebben segített a felszámolónak, és már egy papírzsebkendő sincs eldobva ott, tette hozzá a településvezető.

A sajtóban megjelent dokumentumok szerint a felszámolás eredményhirdetése alapján nettó 664,3 millió forintos ajánlattal a legnagyobb hitelezőé, a Sávolyi Termálcentrum Kft.-é lett a terület, és a földhivatali dokumentum azt mutatja, hogy a tulajdoni lapra már át is vezették a tulajdonosváltást. Így ért véget a Sávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft. hét éve húzódó felszámolása, a bíróság a cég törlését is elrendelte. A spanyol befektető a 24.hu-nak annyit üzent, hogy nem kívánnak újságírói megkeresésre válaszolni, így arra a kérdésre sem felelnek, miként tervezik a terület hasznosítását.