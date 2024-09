A nagybajomi Nafa Kft.-nél az idén egy lépcsőben csaknem 15 százalékkal nőttek a bérek, 2025-ben is vélhetően 10-15 százalékkal emelkedhetnek a fizetések. A vállalkozásnál nyolcan dolgoznak, többnyire asztalosok és betanított munkások.

– Ha nem emeljük a termékeink árát, akkor nagyon nehezen gazdálkodnánk ki a béremelést – mondta Albertus Balázs ügyvezető. – A kötelező emelést mindenképp megadjuk, de emellett jövőre is igyekszem felfelé kerekíteni a kollégák fizetését. A meglévő, összeszokott csapatot szeretném egybetartani.

Nehéz kimatekozni a tízszázalékos béremelést Fotó: Lang Róbert

A marcali Green Tyre 160 embernek biztosít megélhetést. Az idei közel 13 százalékos béremelés után jövőre 10 százalék körül nőhetnek a keresetek. Ezt több minden befolyásolhatja, így az infláció is. ­Eckert Zsófia HR-vezető elmondta: a munkatársak ezen kívül jövőre is megkapják majd az év végi jutalmat, iskolakezdési támogatást és a születésnapi vásárlási utalványt is.

Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója szerint meg kellene várni, mikor indul el a gazdasági növekedés, melynek tükrében volna célszerű dönteni a 10 százalék feletti minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről. A cégeknél fontos a tervezhetőség, a bérfejlesztéshez ugyanis árbevétel, illetve nyereséghányad növekedésre van szükség. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a vállalkozásnál nincs esély a tartós növekedésre.

– A Csurgó Coopnál 2024-ben 1,5-2 százalékos árbevétel-növekedést várunk – mondta. Az első félévben keresletcsökkenés volt, a folyamat áthúzódott a harmadik negyedévre is, és várhatóan az év végéig nem változik a helyzet. Boltjainkban kevesebbet vásároltak az alapvető élelmiszerekből és a vegyi áruból is, 2023-ban 240 millió forint bevételünk volt, az idén jó, ha elérjük a 250 millió forintot. Szerintem nálunk jövőre nagyjából 7-8 százalékos béremelésre van reális esély.

A hatékonyság növelésével ki lehetne részben gazdálkodni a béremelést

Hotter Péter, a 160 alkalmazottat foglalkoztató tapsonyi Hans Pausch Hungria Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy a 2025-ös terveket október elejétől kezdik összeállítani.

– A piaci előrejelzések alapján vevőink nem nagyon fogadnak el áremelést, így az anyag és a bérköltség emelkedést elég nehéz lesz kigazdálkodni – mondta az ügyvezető. – Az idén 10 százalékkal nőttek a bérek, dolgozóink nagyjából 30 százaléka garantált bérminimumos. Pillanatnyilag nagyon nehéz lenne megmondani, hogy jövőre mennyire nőnek a bérek.

A Kaposvári és a Marcali Videotonnál magasabb béreket fizetnek a szakképzetlen munkaerőnek a törvényes minimálbérnél. Fábián Balázs igazgató kiemelte, minden évben jelentős anyagi terhet jelent a minimálbér-növekedés ütemének követése. Ezt saját magunknak kell kigazdálkodniuk automatizálással vagy a hatékonyság növelésével. Illetve kénytelenek árat emelni a vevőiknek, ami viszont jelentősen rontja a versenyképességet.