-Borzasztó állapotban van a cukorrépa, amit összesen 63 hektáron termesztünk – mondta Hársházi Péter szentgáloskéri családi gazdálkodó. – A növény hatalmas hősokkot kapott, kész csoda, hogy egyáltalán még létezik. Tavaly hektáronként 75 tonna termett, most a 30 tonnáért harcolunk. Ez a túlélés éve, mivel nemcsak az alacsony hozam jelent gondot, hanem a magas kiadás is. Tavaly egy hektár cukorrépa termelési költsége nagyjából 500 ezer forint volt, az idén már közel 600 ezer forint, s nagyjából 40-50 tonnás átlaghozam kell ahhoz, hogy megérje termelni.

Somogyban javában zajlik a cukorrépa betakarítása.

Budai József szentgáloskéri családi gazdálkodó az mondta: 40 hektáron termesztenek cukorrépát. A tartós aszályon kívül nagy problémát jelentett az is, hogy a nyáron gombabetegség is megtámadta a növényt. Azzal számolnak, hogy a tavalyi eredményekhez képest az idén csaknem 30 százalékkal lesz kevesebb a cukorrépatermés.

Pintér György somogyaszalói gazdálkodó azt mondja, hogy csaknem 50 százalékos terméskieséssel számolnak, s az ütemezés szerint november végén szállítják majd a répát Kaposvárra.

Hirják László, a szentgáloskéri Agrária Zrt. termelési igazgatója azt mondta: a tavalyinál nagyjából 20-30 százalékkal alacsonyabb hozammal számolnak. – Abban bízunk, hogy a meleg és a hűvös éjszakák a növény cukortartalmát kedvezően befolyásolják – mondta. – A tervek szerint szeptember végén, október elején takarítjuk be a cukorrépát, amit a kaposvári cukorgyárnak adunk el. 40-50 tonnás átlagtermés kell, hogy megérje.

Sokéves átlagot halad meg a cukorrépa cukorfoka

A kaposvári cukorgyár ellátásához 2024-ben 15 305 hektáron művelnek cukorrépát

– derült ki a Magyar Cukor Zrt. tájékoztatójából. – Ez közel 20 százalékos növekedést jelent az elmúlt évi termést adó területhez képest. Azt is közölték: az EU által készített termésbecslés augusztusban Magyarország esetében hektáronként 57,2 tonna átlagos cukorrépahozamot prognosztizált. A várható cukortartalom ugyanakkor számottevően meghaladja a sokéves átlagot.



