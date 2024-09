Helyi gazdaság 1 órája

Egész évben célérték felett a hazai gáztárolók töltöttsége

Február, május és július után szeptember elsején is meghaladta az uniós elvárást a magyarországi földgáztárolók töltöttségi aránya. Így a kötelezőnél korábban teljesült mind a négy idei köztes feltöltési célérték. A most mintegy 90 százalékos mutató azt jelenti, hogy a novemberre előírt szint is jóval határidő előtt valóra válik. A hazai családok a biztonságos ellátáson túl a rezsicsökkentésnek köszönhetően Európa legalacsonyabb árain jutnak a legfontosabb energiahordozókhoz.

Elsőként 2022-ben kötelezte uniós rendelkezés az érintett tagállamokat arra, hogy földfelszín alatti gáztárolóikat kapacitásuk legalább 80 százalékáig töltsék fel a fűtési szezon kezdetére. Tavalytól e közös célérték 90 százalékra emelkedett november elsejei határidővel. Ütemezett elérése érdekében a szabályozás országonként eltérő köztes célértékeket is rögzít. Magyarország esetében szeptember elsejére 86 százalékos szintet követel meg az uniós rendelet, ez idén már augusztus közepén teljesült. Az ősz eleji határidőre lényegében a két hónappal később esedékes, 90 százalékos feltöltési mutatónak is eleget tesz hazánk. A megfelelő felkészülés, az április óta folyamatos betárolás a következő télen is megalapozza a hazai fogyasztók zavartalan kiszolgálását. A teljes elérhető készletmennyiség az 5,8 milliárd köbmétert közelíti, ezzel már most több földgáz áll rendelkezésre, mint amennyire a legutóbbi fűtési szezonban a lakosság és a gazdasági szereplők összesen igényt tartottak. A belföldi tárolók fogyasztásarányos töltöttsége tartósan több mint duplája az uniós átlagnak. A tartalékok magas szintje az enyhe téli időjárás mellett az egyre tudatosabb fogyasztói magatartásnak is köszönhető. Magyarország egymást követő két időszakban teljesítette felül az uniós elvárást a gázfelhasználás visszafogásában. A tagállamoknak az előző öt év átlagához képest 15 százalékos csökkenést kellett elérniük. A hazai megtakarítás mértéke a kötelező szintet jelentősen felülmúlva 20 százalékos volt tavaly után idén áprilisig is. A magyar családok zökkenőmentes ellátása tehát az októberben kezdődő fűtési szezonban is nagy biztonsággal garantálható. A lakossági felhasználók a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európában a legolcsóbban jutnak földgázhoz és áramhoz. A júliusban indult otthonfelújítási programban a kormány kamatmentes kölcsönnel és vissza nem térítendő támogatással segíti a családi házak energetikai korszerűsítését. A támogatott háztartások a legalább 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező beruházások jóvoltából még könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt.

