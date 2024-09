Az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association - ETRMA) a napokban tette közzé tagjai 2024 második negyedéves, illetve első féléves eredményeit, amelyek a másodlagos piacon eladott új abroncsok, tehát nem az autógyáraknak értékesített abroncsok adatait összesítik.

A lényeg: már látszik a javulás

„A 2023-as év negatív trendje után (8%-os csökkenés a személygépkocsi-, és 17 %-os csökkenés a teherautó-abroncs piacon) 2024 első felében összességében nőtt az értékesített mennyiség. A javulás elsősorban a négyévszakos szegmensnek köszönhető, miközben a teherautó-abroncs piac még mindig zsugorodik. A második negyedév jobb volt, mint az első, még akkor is, ha figyelembe vesszük az inflációs és a geopolitikai összefüggéseket, amelyek a kereslet és a készletszint csökkenését eredményezték. A mezőgazdasági gumiabroncsok értékesítését az esős időjárási viszonyok ösztönözték.” – nyilatkozta Adam McCarthy, az ETRMA főtitkára.

Import: Kína hasít, az orosz beszállítók eltűntek

Az Európába (EU-27 és az Egyesült Királyság) irányuló teljes személygépkocsi-, és könnyű tehergépkocsiabroncs-behozatal jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben, annak ellenére, hogy 2020-ban a Covid-19 világjárvány a keresletet és a kínálatot egyaránt érintette; erőteljes visszaesés következett be. A Kínából származó olcsó gumiabroncsok részaránya a teljes importon belül a 2019-es 59%-ról 2023-ra 71,2%-ra emelkedett. A Kínából származó mennyiség több mint 10 millió darabbal nőtt 2022-ben és 2023-ban is, és 2023 végére több mint 40 millió darabbal lett több, mint 2015-ben. Az Oroszországból származó behozatal 2021-ben meghaladta a 11 millió darabot, de a szankciók miatt ez a mennyiség 2022 második felére nullára csökkent. 2024 első felében a teljes behozatal 10%-kal nőtt 2023 azonos időszakához képest, a kínai import mellett jelentős a Koreából származó mennyiség növekedése is (+11%). A tehergépkocsi-, és autóbusz-abroncsok behozatala 2023-ban is jelentősen az átlag felett maradt, bár alacsonyabb volt a 2022-es csúcsértékeknél. Ezen termékek Európán kívülről származó importja a 2021-es 5,7 millió darabról 7,0 millió darabra ugrott 2022-ben, majd 2023-ra némileg visszaesett 6,6 millióra. Kína részesedése az import ezen szegmensében 2017-ben már meghaladta a 70%-ot, azonban a vámok 2018-as kivetése miatt 2019-re 75%-kal csökkent a behozatal volumene. Ezt a csökkenést ellensúlyozta az egyéb forrásokból, különösen az ASEAN-országokból származó behozatal erőteljes növekedése. Thaiföld és Vietnam egymaga 3,5 millió darabot szállított 2023-ban, szemben a 2017-es mindössze 0,2 millióval. 2024 első felében a tehergépkocsi-, és autóbusz-abroncsok teljes behozatala 10,7%-kal csökkent, miközben a Kínából, Vietnamból és Egyiptomból származó mennyiség növekedett, ellensúlyozva az egyéb forrásokból, többek között Koreából és Japánból származó behozatal csökkenését.