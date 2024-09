Az ősz csendesen érkezett meg a Balatonra, de a tó partja nem üresedett meg, sőt! Ezt a csütörtöki VisitBalaton 365 „1000 indok az őszi Balaton mellett” kampány nyitórendezvénye is bizonyította. A balatonőszödi Androsics Birtok és borterasz adott otthont annak a kötetlen hangulatú eseménynek, amelyre a sajtó képviselőit is meghívták, hogy testközelből tapasztalják meg az őszi Balaton varázsát.

A VisitBalaton „1000 indok az őszi Balaton mellett” kampány nyitórendezvénye hűen tükrözte, milyen csodás is az ősz a "Magyar tenger" mellett

Forrás: Németh Levente

A nap egy kellemes reggelivel indult, ahol finom helyi falatok és frissítő balatoni borok fogadták a vendégeket. A reggeli asztalainál nemcsak ételt és italt lehetett élvezni, hanem izgalmas beszélgetéseket is hallhattunk. Olyan szakemberek osztották meg gondolataikat, mint Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője, Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója, és Csapody Balázs, a híres Kistücsök étterem tulajdonosa.

– A Balaton nemcsak nyáron varázslatos. Az őszi táj és a helyi ízek olyan élményt kínálnak, amit kár kihagyni – mondta Csapody Balázs.

És valóban, a beszélgetés alatt már mindenki érezte, hogy itt valami különleges készül. A Balaton nem zár be a nyár végével, hanem továbbra is várja a felfedezőket, most éppen az ősz színeibe öltözve.

Kerékpárral a Balaton déli partján

A kötetlen reggeli után a résztvevőket egy kerékpártúrára invitálták, amely Alirétre vezetett, a „déli part sem lapos” elnevezésű szakasz bemutatásával. A nap bár borús volt ugyan, de ez egyáltalán nem rontotta az élményt – a hűvös levegő és az őszi táj látványa inkább kiemelte a Balaton varázslatos arcát.