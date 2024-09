Töretlen volt a Balatoni mámor népszerűsége idén nyáron, amelyet az őszi Balaton korábbi, nagyszabású nyitórendezvényén, a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu hatodik médiahajóján személyesen kínált Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház fagylaltmestere. Több, mint tizenötezer gombóc fogyott a fügés finomságból a szezonban. – Ez a mennyiség annak a bizonyítéka, hogy a korábban megszervezett kulináris verseny nem csak a szakmát, de a balatoni turistákat is megmozgatta - összegezte a nyári 2024-es fagylaltszezont Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Szerinte mára a fagylalt komoly turisztikai vonzerő lett a régióban. Mint mondta: az idén májusban megrendezett Balaton Fagyija versenynek nagyobb sajtóvisszhangja volt, mint mondjuk a füredi Anna-bálnak vagy a Kékszalag versenynek.

Györöki a Balaton Fagyija Fotó: MW

Több mint 15 százalékkal nőtt a forgalom

A balatonfüredi Bagaméri fagylaltozó Fűszeres nyári este nevű fagylaltja különdíjas lett a Balaton Fagyija versenyen. Márton Sándor fagylaltmester megerősítette, hogy náluk is több fogyott az új ízből. – Keresték a vendégek, természetesen minden nap kint van a pultban, nem lehet kihagyni – mondta a Bagaméri fagylaltozó fagylaltmestere. – Volt olyan nap, hogy 4-5 tégellyel is eladtunk belőle, ami nagyjából 20 kilót jelent, de hétvégén még ennél is többen keresték. Kijelenthetjük, hogy jóval több gombóc fogyott belőle mint a többiből, és remélem a tendencia megmarad, hiszen októberig 15-ig nyitva leszünk, tette hozzá Márton Sándor.

Balatonmária a fagyi Mekkája

A másik különdíjas a balatonmáriafürdői Pingvin fagyizó és cukrászda CsuDIjÓ nevű, ugyancsak diós fagyija lett. Wilheim Dávid fagylaltkészítő elmondta, náluk is nyerő íz volt az újdonság, főleg a verseny utáni hetekben. – Volt visszhangja a különdíjnak, sokan csak ezért kóstolták meg a fagyit. Idén összességében is több fagylalt fogyott, de ez nyilván a forró nyári időjárásnak is betudható. Balatonmária amúgy is a fagylalt Mekkája, hisz itt van a Florida és a Vitorlás fagyizó is, és nekünk is több díjunk van: 2019 óta nem volt olyan év, hogy valamilyen versenyen ne értünk volna el kimagasló eredményt, vélekedett Wilheim Dávid.