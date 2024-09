Korai örömtüzeket gyújtani: bár az idei év első negyedévéhez képest közel megfeleződött, 16,1 milliárd forintról 8,7 milliárd forintra zuhant a második negyedévben az elektronikus visszaélések következtében keletkezett kár összege, Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője a jegybanki adatokat kommentálva arra figyelmeztet, hogy az első negyedévi adatot nagyban befolyásolta az a több, mint 6 milliárd forintos egyedi kárösszeg, amelyik az egyik kiskereskedelmi láncot érintette.

A szakértő szerint épp ezért érdemesebb az éves összevetésben gondolkodni. Az év második negyedévében a csalásokban érintett 8,74 milliárd forintos kár közel negyedével, 24 százalékkal magasabb, mint 2023 hasonló időszakának 7 milliárdos adata.

Családok teljes vagyona tűnik el

Bár a márciustól-június végéig terjedő időszakban feljegyzett 56 371 sikeres visszaélés 92 százalékát a bankkártya forgalomban jegyezték fel, a kárösszeg 68 százaléka a számlákat támadó csalók tevékenységéhez volt köthető.

Az átutalási forgalomban az egy visszaélésre jutó átlagos kárösszeg 1,33 millió forint volt, de ami fájdalmasabb Gergely Péter szerint, hogy ebben a negyedévben nincs érdemi különbség a vállalati vagy a lakossági számlákat ért sikeres csalások értékében: egy-egy család számlájáról 1,18 millió forint, jellemzően a háztartás teljes megtakarítása tűnt el. Egy éve ez az összeg még 970 ezer forint alatt volt – a BiztosDöntés.hu számításai szerint.

50 ezer forint felett az átlagos bankkártyás kár

A bankkártya forgalomban éves szinten továbbra is jelentős, 43 százalékos növekedést jelent a 2,76 milliárd forintos elorzott pénzösszeg, örülni maximum annak lehet, hogy a növekedés az előző két negyedévhez képest mérséklődött, az immár második negyedéve bőven 50 ezer feletti visszaélésben átlagosan 53 ezer forintot lopnak el a csalók. A statisztika mélyére ásva ugyanakkor azt látjuk, hogy a bankkártyáknál is a számlák támadásában hosszú ideje vezető szerepet betöltő pszichológiai manipuláció és megtévesztés eredményeként a csalók unszolására maga az ügyfél által elvégzett tranzakciók okozzák a legjelentősebb veszteséget a bankkártyáknál is. Gergely Péter szerint ugyancsak a kártyás visszaélések 4,5 százaléka köthető ezekhez az esetekhez, ám a károknak 12 százalékát adják – az átlagérték itt 140 ezer forint.