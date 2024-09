A Balaton sütijét VisitBalaton356 és a Magyar Cukrász Ipartestület az „1000 indok az őszi Balaton mellett” nevű kampány részeként mutatta be csütörtökön. Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője azért kezdeményezte a projektet, hogy az utazók minél több módon megismerjék a Balatont, akár egy falatból is érezzék mennyire szerethető és izgalmas úti cél.

Fotó: VisitBalaton365

– Bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a helyi szolgáltatóknak, sőt a projekt révén cél volt elindítani a közös gondolkodást is, hogy vajon milyen is a balatoni ízvilág, ami egyedi és csak a Balatont jellemzi – mondta Princzinger Péter. – De persze nemcsak egy íze van Balatonnak, a számtalan ízt, színt, hangulatot mutatja be a Visitbalaton365-ön található 1500 szolgáltató és esemény is. A weboldalon keresztül minden felhasználó megtervezheti, személyre szabhatja utazását, a felület segíti a balatoni vendégélményt a lehető legsokoldalúbb módon maximalizálni. Egy szép őszi napon egy kirándulás vagy kerékpározás a Balaton környékén található számtalan kilátó egyikéhez, majd egy finom ebéd egy étteremben és utána egy Balaton sütije elfogyasztása tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak.