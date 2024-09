Alig két hete adtunk hírt róla, hogy békét hirdettek a balatonföldvári kikötőben, ugyanis a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület nem támadja tovább annak építését. Erről beszélt megkeresésünkre Herényi Károly az egyesület elnöke, megválasztott önkormányzati képviselő. Akkor azt mondta: mivel a kikötőépítést meggátolni nem tudják, a felépítését sem szeretnék késleltetni. Ez jelentős bevételkiesést eredményezne, ami nem a város érdekeit szolgálja.

A kikötő bejárata.

Minderről egy közleményt is kiadott az egyesület közösségi csoportjában az elnök, amelyet követően elárasztották az üzenőfalat az elégedetlen kommentek. Ennek vége az lett, hogy egyesületi ülésen a tagság egyhangúlag úgy döntött, arról nem támogatja a per felfüggesztését.

A civilek 2019 óta folyamatosan támadták a 175 helyes kikötő építését, amelyet a nyugati strandra építenek és jelenleg már előrehaladott állapotban van: harmincezer tonna követ már a helyszínre vittek és kikotorták a medret is az e-kikötőnek. Az volt a kifogásuk, hogy kikötő a strandra nem épülhet, három perből kettőt meg is nyert Mosolygó Balatonföldvár Egyesület, az utolsó, márciusi tárgyaláson a Pécsi Törvényszék elutasította a civilek érvelését, akik a kikötőépítés felülvizsgálati kérelmével a Kúriához fordultak. A taláros testület hétfőn hozott döntést, amellyel megsemmisítette a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal kikötőépítésre adott engedélyét.

– Egy a százhoz volt az esélye annak, hogy a Kúria az engedélyt megsemmisíti, tehát ilyen nagyon ritkán fordul elő a bírói gyakorlatban. Ha a bíróság így döntött tudomásul kell venni, a Kúria új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt. Már három engedélyét megsemmisítette a Kúria, nyilván a hivatal most hoz egy időtálló döntést. De a Kúria szerint nem összeegyeztethető a kikötő és a strand együttes megléte. Mi ezt mondtuk négy éve is és a bíróság most hallotta meg először, úgyhogy teljes meglepetés volt ez a kúriai döntés, mondta megkeresésünkre Herényi Károly.

Véleménye szerint a kikötőt le kell majd bontani

A Balatonföldvári Városháza is adott ki közleményt a döntéssel kapcsolatban, amely a hivatalos Kúriai Döntésekben még nem jelent meg.

Ebben azt írják: A kúriai ítélet bontásra nem kötelezte a beruházót (ez nem volt a per tárgya). Tehát ami eddig elkészült, az még biztosan ott is marad. Kérdés, hogy a beruházó a kikötő sorsáról milyen döntést hoz.

Minden normális és Földvár sorsát szívén viselő ember számára az elképzelhető legrosszabb helyzet alakult ki. Amennyiben nem születik megoldás, akkor sem a vitorlások, sem a fürdőzők nem fogják tudni használni ezt a partszakaszt. Sok éves jogi herce-hurcának köszönhetően egy senki számára nem elfogadható partszakasz alakul ki. Abba bele sem merek gondolni, hogy mit jelentene a földvári partok előtt évtizedeken keresztül torzóként egy ilyen létesítmény.

-mondta kérdésünkre Holovits Huba, balatonföldvári polgármester. Mindenki számára, akár szeretnék az építkezést vagy nem most már csak is kizárólag egy megoldás van: minél előbb befejezni a beruházást, hogy turisztikai attrakciót teremtsen, munkahelyeket hozzon létre és adóbevételt generáljon a városnak, tette hozzá.