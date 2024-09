A szakember szerint továbbra is a dízel motoros buszok uralják ezt a szegmenst, ám ezeknél a járműveknél előbb-utóbb széles körben elterjedhet az elektromos hajtás. Azt mondta: jelenleg nagyon drága az e-busz, az üzemeltetésük is bonyolultabb, mint a hagyományos erőforrású járműveké. Tamás László hangsúlyozta: 2025-ben tovább folytatják a műszaki fejlesztést. Az egyik újdonság, hogy a hagyományos egy ajtósok helyett már két ajtós járműveket is gyártanak majd és a speciális kialakításnak köszönhetően kerekesszékesek is utazhatnak a buszokon.