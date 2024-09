– Kisebbek a tányérok, viszont kiteltek magokkal – mutatta az egyik napraforgót Jancsekity Ferenc, a Somogyvári Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatója. A héten kezdték meg a növény betakarítását, a terveik szerint a 200 hektáron 3-4 nap alatt befejezik az aratást. – Azt már látjuk, hogy a tavalyihoz képest húsz százalékkal kevesebb lesz a termés, sajnos az aszályos időjárás rányomta a bélyegét a napraforgó termésátlagára – emelte ki a gazdálkodó.

Két hónap alatt alig tíz milliméter csapadék esett Somogyváron és környékén. – Mivel az aszály miatt sehol nem várható rekordtermés, ezért bízom benne, hogy a felvásárlási árak emelkedni fognak – mondta el Jancsekity Ferenc. – Jelenleg tonnánként 175 ezer forintot fizetnek a napraforgóért.

Somodorban és környékén is ezen a héten kezdték meg a napraforgó aratását. – Nagyon más lesz a termésátlag táblánként, mint megszoktuk. Az biztos, hogy kiemelkedő mennyiséget nem tudunk learatni – mondta el Pongrácz Máté. A gazdálkodó hozzátette: nagyon kellene egy kis csapadék, hogy neki tudjanak állni a vetéseknek. Szerinte a kukorica is kezd nagyon beszáradni, így szeptember elején a napraforgó után megkezdődik ennek is az aratása.

– A napokban állunk neki a napraforgó aratásának, vannak bizonyos fajták, amelyek rosszul tolerálták a nagy hőséget – mondta el Schmidt László kéthelyi gazdálkodó. Hozzátette: tavalyhoz képest két héttel korábban kezdődött a betakarítás, idén közepes termés várható. – Másfél hónap alatt mindössze 10 milliméter eső esett, kedd reggel 25 millimétert kaptunk mindössze egy óra alatt, ennek nagyon örültünk – jegyezte meg a gazda. Hozzátette: a hét vége felé várható, hogy a repce vetését is megkezdik, valamint a kukorica betakarítása is korábban lesz az előző évekhez képest.

Szükség lesz a kárenyhítésre

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Vármegyei Igazgatóságának adatai szerint idén több mint harmincezer hektárra vetettek napraforgót, a legtöbbet Gölle, Somogyszil, Barcs, Nagyatád és Kaposvár térségében. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a kárenyhítési rendszerben összesített adatok szerint augusztus elejére elérte a 75 ezer hektárt és hetente további több tízezer hektárral gyarapszik az aszálykárra bejelentett területek nagysága. Az aszálykárok mintegy nyolcvan százalékában a kukorica és napraforgó-kultúra érintett, de ezen túlmenően a siló- és csemegekukorica esetében is komoly méretű károkat tapasztalnak. Idén tizenegyezer mezőgazdasági termelő kötött aszályfedezettel bíró növénybiztosítást mintegy hétszáztizenhárom ezer hektár mezőgazdasági területre. Az idei évtől uniós forrást is sikerült bevonni a rendszer működésébe, így a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb, 34,8 milliárd forint áll majd biztosan rendelkezésre a kifizetések 2025. márciusi időpontjában.