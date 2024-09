– Mivel mostanában kevesebb a magánerős építkezés, ezért talán a kontároknak is beszűkült valamelyest a mozgásterük – mondta Vasvári János, a nagybajomi Vasi Group Kft. ügyvezetője. – Ha valaki felújítást rendel, érdemes a cég­információs rendszerekben utána nézni a munkára jelentkező vállalkozásnak. S azt tanácsolom, hogy a megrendelők ne osztogassanak nagylelkűen előleget. A kontárok általában számlaképtelenek és nincs szakképzettségük. Jellemzően szakember mellett vagy külföldön dolgoztak pár hónapig és a villanyszereléstől a gipszkartonozásig, a burkoláson át a festésig bármilyen munkát elvállalnak. Egy esetről konkrétan tudok, amikor valaki szétverte a fürdőszobát, aztán otthagyta, mert rájött, hogy nem ért hozzá. Vasvári János szerint még rosszabb, ha a kontárok az elfuserált munkát befejezik.

Kétszer fizetjük meg a kontárok munkáját Fotóillusztráció: Lang Róbert

Egy balatoni ács arról beszélt: a déli parton is sok a kontár, s az óvatlan megrendelő könnyen ráfizethet. Nemrég azzal ámítottak egy háztulajdonost, hogy nagyjából 100 ezer forint lesz a csatornacsere, ehelyett a végszámla majdnem elérte az 500 ezer forintot.

Nagy kárt okoznak a kontárok

Ifj. Sipos Zoltán, a kaposvári Kapos-Épker 2003 Kft. kereskedelmi vezetője azt mondta: a környéken most is zajlanak építkezések, szeptemberben főleg régi családi házak, lakások felújításához rendeltek építőanyagot. A vásárlók fele magánember.

Egy somogyi szakember szerint a felkészületlen szakik napok alatt akár milliós kárt is okozhatnak. Az utóbbi időben több meglepő történetet hallott. Volt olyan festő, aki nem tartotta be a technológiai sorrendet és a festéket az alapozóval egyszerre vitte fel a falra. Egy másik esetben a kőműves rosszul rakta a téglát a családi háznál, nemrég egy fürdőszoba-felújításnál a fugázásnál adódtak esztétikai problémák.

– A kontárok jelen lesznek az építőiparban egészen addig, amíg az embereknek nem lesz elég pénzük a jól felkészült szakemberekre – mondta Semperger János, az Iposz kaposvári elnöke. – Most kevesebb az építkezés, a vállalkozók elküldik a dolgozókat. Ez a megrendelőknek és a szakmának egyaránt rossz.