Szedik már az almát Kaposfüred határában. – Most még csak a földről szedjük össze a gyümölcsöt, a fán még nem pirosodott be teljesen, kell egy-két hét neki – mondta lapunknak ifjabb Gyenesei István. – Tavasszal és nyár elején elegendő esőt kaptunk, ezért nincs gond az alma méretével, de nagyon hullik, sok gyümölcsből lesz léalma.

Kiemelte: idén először Szedd magad! akciót is hirdetnek, szeptember végétől nyílik meg ez a lehetőség a lakosság számára. Megjegyezte azt is, hogy a narancsültetvényeken pusztító bakteriális fertőzés miatt nagyon keresett az almasűrítmény.

– Most kezdtük el az almaszüretet, a meleg nyomai meglátszanak a gyümölcsön – mondta Szabó József, a tatárvári Szabó Kertészet tulajdonosa. Hozzátette: nem tett jót az aszály a gyümölcsnek, jégverés is érte az ültetvényüket, emiatt alaposan át kell válogatni a termést. – Nem emeltünk árat, 250 forintért adjuk az alma kilóját – mondta.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) becslése szerint az idén az átlagosnál gyengébb termés várható, a belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja teljes mértékben fedezni a leszüretelt mennyiség. Százötven tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Az étkezési minőségű alma mennyisége a várakozások szerint 90–100 ezer tonna körül alakul majd, míg 220–240 ezer tonna lesz az ipari alma. A szélsőséges csapadékeloszlás, a korán jött tavasz, majd a hirtelen lehűlés után a nyári száraz, hosszan tartó kánikula okozott gondokat. Hazánkban 20 ezer hektáron termesztenek almát, a legfontosabb termesztőkörzetünk továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol összesen 15 ezer hektár almaültetvény található. A sokak által ismert és kedvelt jonatán fajta is jóval korábban érik majd, így október helyett már szeptember elején elkezdődhet a szüret.

Kétszer annyit fizetnek a léalmáért, mint tavaly

A léalma esetében az árak a korábbinál kedvezőbben alakulhatnak: jelenleg 75–80 forint a léalma kilónkénti nettó felvásárlási ára, ami a tavalyi árnak közel duplája. Az étkezési alma esetében is 25–35 százalékos termelői árnövekedés várható. Az egész Európai Unióban gyengébb a termés az átlagosnál: 11,5 millió tonna helyett 10,2 millió tonna várható. Az EU termelésének majdnem harmadát a lengyel alma adja, idén azonban akár másfél millió tonna termés is hiányozhat. Az itthon megtermesztett alma jelentős része a hazai piacra kerül. Napjainkban még mindig az idared a meghatározó fajta Magyarországon. Ennek a fajtának a termesztése, termésbiztonsága talán a legmegfelelőbb a mi éghajlati adottságaink között, jól tárolható, és igazi vitaminbomba, jótékony hatással van egészségünkre.