– Egy évre biztosított városunk működése – emelte ki Schmidt Jenő, Tab polgármestere, aki szeptember 30-án nemcsak a városházát, hanem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöki székét is elhagyja. – Nagyon sok pályázati elképzelésünk volt a közelmúltban, ezekhez az önerőt félretettük, így csaknem 500 millió forinttal adom át az önkormányzatot az új testületnek. Az átadás-átvételi procedúra október elsején lesz mindenhol, és két héten belül kell megalakulnia az új testületeknek – mondta a 22 éve hivatalban lévő polgármester, aki hozzátette: a Debreceni Egyetem Siófoki Campusán dolgozik majd campusigazgatóként.

Fonyódon is jelentős anyagi tartalék halmozódott fel az elmúlt években. Hidvégi József polgármester elmondta, a tavalyi évet az önkormányzat 586 millió, az Egészségügyi Kft. 114 millió forint nyereséggel zárta. A pénz egy részét önerőként felhasználták a tavaszi beruházásoknál, de a szeptember 15-ei mérleg szerint így is maradt több mint 400 millió forintja a városnak. – Az adóbefizetések még ezekben a napokban érkeznek be az önkormányzat számlájára, ezért várhatón 6-700 millió forint tartaléka lesz a településnek – emelte ki Fonyód leköszönő polgármestere. Hozzátette, az év végéig biztosan pihen majd, a testület háromhavi végkielégítést szavazott meg neki, ezért is gondolja úgy, hogy januárnál előbb nem áll munkába.

Lombár Gábor Balatonfeny­ves polgármestere is jelentős összeggel adja át az önkormányzatot. A 33 évig regnáló településvezető, aki jelenleg még a Balatoni Szövetség elnöke elmondta, több mint félmilliárd forint tartaléka van a településnek. Harasztia Attila, Csokonyavisonta leköszönő polgármestere is jól gazdálkodott az elmúlt években. Kérdésünkre azt mondta, csak az iparűzésiadó-bevételből 40 millió forintja van a falunak.

Sok helyen hitelt kapnak pénz helyett az új polgármesterek

Csurgón megtakarítás helyett hitelt örököl az új testület. Füstös János polgármester a megkeresésünkre arról beszélt, a 400 millió forintos fejlesztési hitelből, melyet az uszoda- és a szállodaberuházásra költöttek, még 292 millió forintot kell törleszteni. Ezenkívül van egy 70 millió forintos folyószámlahitele is az önkormányzatnak, ez biztosítja a likviditást. – Korábban voltak tartalékaink, de azokat önerőnek használtuk fel – hangsúlyozta Füstös János. – Az a fő problémánk, hogy iparűzésiadó-bevételünk nem igazán van, ezért folyamatosan az állam segítségére kellett számítanunk – tette hozzá.

Kelevízen sem jobb a helyet. Vargáné Balatincz Krisztina polgármester azt mondta, takarékosan gazdálkodtak az elmúlt években, de így sincsen jó helyzetben a település, küszködnek a mindennapokkal.