Magyarország hosszútávú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembevéve a Magyar Nemzeti Bank az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára történő emeléséről döntött, tudtuk meg a a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb közleményéből. Az aranytartalék növelését támogatta, hogy tovább erősödtek azok a világgazdasági, geopolitikai és tőkepiaci folyamatok, amelyek az utóbbi években az arany szerepének felértékelődéséhez vezettek. A világgazdaság egészét jellemző fokozódó bizonytalanság közepette az arany menedékeszköz és értékmegőrző funkciójának kiemelt jelentősége van, mert erősíti az országgal szembeni bizalmat és támogatja a pénzügyi stabilitást. Az arany továbbra is az egyik legfontosabb globális tartalékeszköz, amit az elmúlt évek jelentős jegybanki aranyvásárlásai is alátámasztanak. Az aranytartalék növelésével a kelet-közép-európai régióban Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

2024-ben, a Magyar Nemzeti Bank alapításának centenáriumi évében az MNB Magyarország hosszútávú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembevéve az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára történő emeléséről döntött.

Az elmúlt években tovább erősödtek azok a világgazdasági, geopolitikai és tőkepiaci folyamatok, amelyek hozzájárultak az arany szerepének felértékelődéséhez. Az arany a történelem során számos funkciót töltött be a különböző pénzügyi rendszerekben. Az arany hatékonyan egészíti ki a devizatartalékot normál piaci körülmények között is. A pénzügyi és geopolitikai bizonytalanság fokozódásakor, szélsőséges piaci környezetben az arany menedékeszköz és értékmegőrző funkciójának kiemelt jelentősége van, erősítheti az országgal szembeni bizalmat, támogathatja a pénzügyi stabilitást. Mindezen előnyös tulajdonságainak köszönhetően az arany továbbra is világszerte az egyik legfontosabb tartalékeszköz. A központi bankok arany iránti kereslete is ezt támasztotta alá az elmúlt években: a jegybanki vásárlások 2021-2022-ben is emelkedtek, 2022-ben történelmi csúcsot értek el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradva, de szintén 1000 tonnát meghaladó kereslettel jelentkeztek a jegybankok.