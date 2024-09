Feltárták a dél-balatoni dűlők földjét, hogy még szebb borok készülhessenek

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) a Magyar Talajtani Társasággal (MTT) együttműködve indította el Talaj és terror kampányát. Melynek célja az volt, hogy bemutassák a terror és a bor közötti szoros kapcsolatot, és felhívják a figyelmet a talaj létfontosságú szerepére az egyén és a társadalom életében.

Talajszelvény vizsgálat Rádpusztán.

Az első talajszelvényt a Balatonboglári borvidéken a Podmaniczky pincészet kőröshegyi területén tárták fel, majd a Rádpuszta Szőlőbirtok egyik dűlőjén vettek a szakemberek mintát a földből.

A terroir szó magában foglalja a társadalmat, a történelmet (borvidéki kultúra és hagyományok), a természetet (klíma, szőlőfajta, klón, az alany típusa és kora) és a talajt, valamint ezek együtthatását.

– Ez egy irsai olivér ültetvény, amelynek kíváncsiak vagyunk a talajösszetételére, hiszen a szőlő nem úgy fejlődik, ahogyan azt várnánk, mondta Podmaniczky Péter, a Balatonboglári borvidék elnöke és a pincészet egyik tulajdonosa.

Fontos tényező a talaj

Jól elkülönültek a rétegek.

Csenki Sándor egy ásó segítségével mintát vett a szőlők alatt elterülő talajból, amelyről aztán meg is osztotta a nyilvánvaló információkat a szakmai program résztvevőivel. – Hasonló talajképző kőzeten alakult ki a két terület talaja, ezek a hasonló klimatikus viszonyok érvényesek, mondta a kutató. A mintán megmutatta, hogyan különülnek el a különböző rétegek a talajban, s azt is elmagyarázta, hogy ezek színe miért eltérő. Míg a legfelső könnyen morzsolódó és áthatolható, addig az alatta lévők már egészen más tulajdonságúak voltak. – Nagyjából 35 centimétertől kezdve elkezd cementálódni az egész réteg, itt egy szerkezetromlás látható. A szürke és vöröses foltok is erre utalnak; a cement- és a vaskicsapódásra, magyarázta a szakember. Hozzátette: ez a terület adottságaiból adódik, hiszen ez a rész egy mikromélyedésben van, ahol megáll a talajvíz és kicsapódik belőle a vas, valamint a kalcium karbonát.

"A mélyforgatás miatt leromlott a talaj szerkezete."

A talajszelvényen az is látszott, hogy korábban mélyforgatást végeztek a területen, amely rontott annak szerkezetén. – A mikrobiológia rövid időn belül el fog halni, jegyezte meg Csenki Sándor. Ugyanis a mélyforgatással azt megbojgatták. A cementálódás és vaskiválás miatt áthatolhatatlan rétegek alakultak ki, amin nem tudnak átjutni a gyökerek, ezért a szőlő sem fejlődik, foglalta össze a tapasztaltakat.