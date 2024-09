A hőség miatt nincs rét, nincs legelő, a fű szinte kisült, bármerre nézünk. A somogyaszalói kis családi gazdálkodású tehenészetben 37 szarvasmarhát tartanak, közülük 27 fejőstehén. A szárazság odáig vezetett, hogy 40 százalékkal visszaesett náluk a tej mennyisége az utóbbi 2 hónap alatt. Mostanában naponta 150 liter tejet gyűjtenek, holott korábban 300 litert is adtak a tehenek, amikor még nem volt tikkasztó kánikula.

A szokatlanul forró nyár miatt a tehenek kevesebb tejet adnak.

– Mi jó minőségű kukoricadarával etetjük az állatainkat, mert a tej minőségét tartjuk a legfontosabbnak – mondta Szalai Norbert, családi gazdálkodó. – Az idei kukoricatermés befolyásolja a takarmányárakat, és most siralmas a helyzet az aszály miatt. Hogy milyenek lesznek a tejárak, az attól is függ, hogy mennyi kukoricát hoznak be majd az ukránoktól, és milyen áron.

Szalai Norbert gazdasága tartja az árait, a házi, jó minőségű tejnek 300 forintba kerül litere. A Kaposvári Nagypiacon árusít a tejboltjuk.

A hatalmas kánikulában a tejtermelés visszaesik, legalább 10–15 százalékkal, mert hőstressz éri az állatokat. A piacra így ennyivel kevesebb tej érkezik, és a kiesés befolyásolja az árat, drágul a feldolgozott tej ára. A szentgáloskéri Agrária Zrt. összesen 750 szarvasmarhának, 380 tehénnek és a szaporulatnak ad otthont.

– Több mint 50 éve vagyok a pályán, de ilyen forró, egybefüggő hőhullámokkal járó júliust és augusztust még nem tapasztaltam, mint az idei – mondta Pásztohy András, az Agrária Zrt. vezérigazgatója. – Ritkaság, hogy még augusztus végén is 35 fok legyen. Bármennyire is megteszünk mindent a tehenek hőérzetének csökkentésére, párásítóval és ventilációval látjuk el az istállókat, de teljesen nem lehet kiküszöbölni azt, hogy a tejhozam ilyenkor visszaessen.

Aggasztó jelenségek a tejpiacon

A szentgáloskéri Agrária Zrt. vezérigazgatója arról is beszélt lapunknak, hogy a tejtermelés nagyságrendje csökken, és ez befolyásolja a piaci árakat. – Jelenleg 170–175 forint a felvásárlási ára a szentgáloskéri tej literének, és ezt a körülményekhez képest elfogadható árnak tartjuk – tette hozzá Pásztohy András.