Prognózis: stagnálás vagy ezermilliárdos növekedés

A Századvég egy, a hazai digitális gazdaság fejlődését 2030-ig előrevetítő becslést is készített, amelyben az organikus fejlődési pálya mellett egy, az IKT-alapú technológiák eddiginél is lendületesebb térnyerésével számoló technológia-vezérelt növekedési pályát, illetve egy, az ágazat súlyának visszaesésével számoló pesszimista szcenáriót is felvázolt.

Az organikus növekedési pálya mentén az időszak végére az IKT-szektor által közvetlenül megtermelt GVA csaknem 8 ezer milliárd forintra emelkedhet, ami a várható nemzetgazdasági GVA 8,2 százalékát tenné ki 2030-ban, a digitális gazdaság által előállított GVA pedig a 2022-es érték több mint kétszeresére, 21 ezer milliárd forintra bővülne ugyanennek az időszaknak a végére, amivel a digitális gazdaság nemzetgazdasági súlya a 2022-es 18 százalékról 21,8 százalékra emelkedne.

Egy következetes, technológia-vezérelt fejlődési pálya megvalósulása esetén 2030-ra az IKT-szektor által megtermelt GVA 8470 milliárd forintra emelkedhet, ami az ágazat közvetlen (GVA-részesedésben kifejezett) nemzetgazdasági súlyát 8,8 százalékra emelné, míg a technológia-vezérelt pálya mentén a digitális gazdaságban megtermelt GVA nemzetgazdasági hozzájárulása a 2022-es 18 százalékról 23,3 százalékra nőne, amivel hazánk az Európai Unió technológiai értelemben legfejlettebb országai közé kerülne.

Egy pesszimista növekedési pálya mentén az IKT-szektor által megtermelt GVA nominálisan a jelenlegi 4 ezer milliárd forintos érték körül stagnálna, amivel a szektor nemzetgazdasági súlya 6,7 százalékról 2030-ra 4,1 százalékra esne vissza. A pesszimista növekedési pálya megvalósulásával a hazai digitális gazdaságban megtermelt GVA 10 ezer milliárd forint körül stagnálna – 2010-es ÁKM-értékekkel számolva – az előrejelzési horizonton, amivel jelentősen, a 2022-es 18 százalékról 11 százalék alá csökkenne a terület nemzetgazdasági GVA-hoz való hozzájárulási aránya.