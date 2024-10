Itt az ideje, hogy időpontot kérjünk a gumisunktól a szokásos őszi abroncscserére. Magyarországon nem kötelező a téli abroncsok használata, de javallott. Európában nincs egységes szabályozás a téli abroncsokra vonatkozóan, részletek lejjebb. A HTA szakembereinek javaslatai a gumiabroncsok kiválasztásával, illetve cseréjével kapcsolatban:

1. Az abroncscsere az egyik, ha nem a legfontosabb része az autónk téli felkészítésének. A nyári abroncs egyszerűen nem alkalmas a téli közlekedésre. Mindez a számok felől közelítve: ha a télre is fent hagyott nyári abroncs miatt okozunk balesetet, a kár már egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is nagyobb lesz, mintha vettünk volna egy téli szettet.

2. Magyarországon is dinamikusan nő a négyévszakos abroncsok piaca, nem véletlenül: használói megspórolják az abroncscserék költségét és maceráját. Ugyanakkor, ami mindenre jó, az általában kompromisszumot jelent. A téli és a nyári abroncsok anyaga, mintázata, keménysége eltér egymástól. Ugyanakkor a gyártók folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesznek a négyévszakos abroncsok fejlesztése terén, amelyek nagyon sokat fejlődtek az elmúlt néhány évben. Arra az autóra, amelyet télen elsősorban városi körülmények között, kisebb távolságok megtételére használnak, nyugodt szívvel felszerelhetőek a négyévszakos abroncsok. Évente legalább egyszer ezeket is ellenőriztetni, illetve az egyenletes kopás érdekében a helyüket cserélni kell: a hajtott kerekeken levő abroncsokat azonos oldalon a nem hajtott tengelyre, a nem hajtott tengelyen levőket pedig a hajtott tengely ellenkező oldalára érdemes felszerelni. Pl.: jobb elsőt jobb hátra, a bal hátsót pedig jobb előre.

3. A téli abroncsok sebességindexe alacsonyabb lehet, mint a nyáriaké. Ilyenkor érthető módon kisebb sebességgel kell közlekedni. A sebességindexről bővebben: https://hta.org.hu/hogyan-kell-ertelmezni-a-gumiabroncsok-jeloleseit/

4. A széles méret, ár és minőségbeli kínálatból nem könnyű feladat kiválasztani a legmegfelelőbb abroncsokat. Az infláció itt is tetten érhető, és egy komplett új szett megvásárlását megérzi a családi büdzsé, de azzal, hogy ismeretlen márkájú, kétes eredetű, például ismeretlen távol-keleti importból származó abroncsokat vásárolunk, csak rosszul járhatunk. Ugyanez vonatkozik a használt gumiabroncsokra is: lehet, hogy szemre jó állapotban vannak, de gumis legyen a talpán, aki ránézésre megmondja nekünk, hogy minden rendben. A használt abroncsoknak olyan belső, szemmel nem látható rejtett hibái lehetnek, amelyek akár életveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.