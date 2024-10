– Nehéz összefoglalni öt év munkáját, különösen egy olyan ciklusét, mely soha korábban nem tapasztalt helyzetek elé állította az egész világot. Az első néhány évünket a koronavírus-járvány határozta meg, aztán érkezett egy olyan mértékű energiaválság, melyre senki sem volt felkészülve – kezdte értékelését Biró Norbert.

– S ha mindez nem okozott volna egy sor nehézséget, bosszúságot, két éve már a közvetlen szomszédunkban zajló háború árnyékában élünk. Mindezek jelentős áremelkedésekhez vezettek, ennek ellenére el tudtuk látni területfejlesztési alapfeladatunkat, Somogyban gyakorlatilag a világjárvány is csak lassította a beruházásokat, az építkezések nem álltak le. Olyannyira nem, hogy közben le kellett zárni a TOP-projekteket és el kellett indítani a TOP pluszos pályázatokat is. Előbbiben országosan is élmezőnyben végeztünk az elszámolások terén. Az eredetileg megítélt 43,45 milliárd forintos TOP-keretet sikerült 500 sikeres pályázatnak köszönhetően 61,05 milliárdra emelni.

TOP-os sikerek

A Somogy Vármegyei Közgyűlés több mint 70 pályázat esetében döntött többlettámogatási kérelem biztosításáról mintegy 4,2 milliárd forint értékben.

– A többlettámogatási igények támogatásával elsődleges célunk volt, hogy minden a korábbi években támogatott TOP-os projekt meg tudjon valósulni. Emellett a Somogy Vármegyei Önkormányzat a pályázatok során segítséget nyújtott a kedvezményezetteknek, több mint 150 konzorciumi szerződést kötöttünk a megvalósításra. Szerencsére nem elégedtek meg ennyivel a somogyiak, újabb és újabb igények merültek fel például helyi gazdaságfejlesztésre, bölcsődei fejlesztésre, élhető települések kialakítására, épületenergetikai fejlesztésre, turizmusfejlesztésre vagy az egészségügyi és szociális infrastruktúra megújítására a TOP Plusz során is – emelte ki az elmúlt időszak eredményeiről a közgyűlés elnöke.

Milliárdok a TOP Pluszban

Biró Norbert hozzátette: örömmel támogatták ezeket a pályázatokat, és lobbiztak azért, hogy meg is valósulhassanak. – Nagyon sok esetben sikerrel jártunk, így ma már egészen biztosan több mint 49 milliárd forint TOP Plusz-forrással gazdálkodhat Somogy 206 sikeres pályázatnak köszönhetően, melyekből 135-ben konzorciumi partnerként is részt vesz önkormányzatunk. Véget azonban ezzel sem ért a munka, ugyanis van még feladat bőven, a TOP Plusz-keretünk például közel 79 milliárd forint – ebből 15-öt kimondottan Kaposvár használhat fel –, tehát maradt még pályázati lehetőség annak ellenére, hogy jelenleg elbírálás alatt áll több igény is.

Mindenhova jutott pénz

– A területfejlesztési forrásoknak köszönhetően szinte minden településünkön valósulnak meg fejlesztések, kiegyensúlyozott munkát tudtunk folytatni, meg tudtunk felelni a somogyiak elvárásainak mind a TOP és TOP Plusz, mind a társadalmi kapcsolatok terén. Számtalan rendezvényen vettünk részt az elmúlt években a vármegyében, melyek során erősödött a kapcsolat a településeink és a vármegyei önkormányzat között. Ebben kiemelt szerepe volt két alelnökünknek, Huszti Gábornak és Szajcz Adriánnak, akik sikeresen képviselték önkormányzatunkat nemcsak Somogyban, hanem az ország számos más pontján is. Nemcsak kötelező feladatainkból vették ki részüket, hanem időt és fáradságot nem sajnálva járták vármegyénket munkaidőn kívül, hétvégén is. Tették mindezt elkötelezettségből, egyrészt, hogy megismertessék munkánkat, erősítsék társadalmi kapcsolatainkat, s ezzel megtudjuk, mit is szeretnének az itt élők, másrészt pedig olyan pluszfeladatokat is vállaltak, melyekkel a somogyi értékeket kutatták, népszerűsítették, identitásunkat és somogyiságunkat erősítették.

Sokan úgy gondolják, hogy az önkormányzati munka unalmas irodai tevékenység lehet. Nos, a két alelnök alaposan rácáfolt erre, hiszen személyes jelenlétükkel is bizonyították, hogy a párbeszéd mindennél fontosabb, csak akkor léphetünk előrébb, ha tudjuk, ki merre szeretne menni.

Büszkék lehetünk

– Több helyen is elmondtam már, hogy sok vármegyei önkormányzat irigyelhet bennünket, somogyiakat. Ritka az olyan példaértékű együttműködés, melyet nem önös célok, hanem a szülőföld iránti szeretet, elkötelezettség vezérel, mely az önkormányzatunk és a településeink közötti kapcsolatokra kiemelten érvényes. Példaértékű volt a területfejlesztési feladatok során az együttműködésünk, számtalan esetben nemcsak konzorciumi partnerként vettünk részt ezekben, hanem a pályázatok megírásában, menedzselésében is támasza volt a somogyiaknak területfejlesztési irodánk. Büszkék vagyunk a közösen elért eredményekre, arra, hogy a TOP és TOP Plusz során már száztízmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett hozzánk.