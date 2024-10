Nobilis Márton élelmiszerpolitikáért felelős államtitkár, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő meghívására látogatott el Somogy megye agrárgazdaságaihoz. A nap során a balatonszabadi Pelso Fish Zrt. modern halgazdasági helyzetét tekintették meg, majd Andocsra, a Pacs és Társa Kft.-hez látogattak, a helyi gazdákkal közös fórumon vettek részt. A látogatás célja a somogyi agrárszektor fenntarthatóságának és fejlődésének feltérképezése volt.

A somogyi látogatás során az agrárgazdaság is téma volt. Fotó: Hajdú Marianna

A balatonszabadi Pelso Fish Zrt.-nél indult a látogatás, ahol Nobilis Márton, Witzmann Mihály és Madarász Zoltán, a NAK Somogy vármegyei elnöke a modern halnevelés folyamatait tekintették meg.

– Az ilyen típusú telephelyek működtetése fontos lépés Magyarország fenntartható fejlődése szempontjából, és példát mutat más hazai vállalkozásoknak, hogy a modern technológiával összhangban szolgálják a jövőt – emelte ki Nobilis Márton. – A halfogyasztás népszerűsítése nemcsak egészségi, hanem gazdasági szempontból is kiemelt célunk. A magyar fogyasztók számára kiemelkedően fontos, hogy hazai tenyésztésű, magas minőségű haltermékekhez jussanak. Kormányunk támogatja az olyan beruházásokat, amelyek hozzájárulnak az egészséges táplálkozás előmozdításához, ugyanakkor a helyi gazdaságot és munkahelyeket is erősítik. Bízunk benne, hogy a Pelso Fish Zrt. hosszú távon is kínálja Magyarország élelmiszeripari önellátásához és a haltermelés fenntarthatóságához – tette hozzá az államtitkár.

Nobilis Márton azt is hangsúlyozta, hogy a 2022-ben megvalósult létesítmény minőségi alapanyagot biztosít a balatoni vendéglátás számára. A Pelso Fish Zrt. különleges figyelmet fordít a zárt rendszerű vízvisszaállításra és biológiai tisztításra, ami jelentősen csökkenti a vízfelhasználást, így óvják a környezetet, és terméknek Magyarország fenntartható fejlődéséhez.

A látogatás következő állomása a Pacs és Társa Kft. telephelye volt Andocson. A Kft. a somogyi agrárgazdaság fontos szereplője, és elkötelezett a fenntartható mezőgazdasági módszerek mellett, amelyek helyi alapanyagokra építenek. Az államtitkár kiemelte, hogy a vidéki vállalkozások támogatása és fejlesztése kulcsfontosságú a fenntartható mezőgazdasági növekedés szempontjából.