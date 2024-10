A négyzetméterárak szerint azonban ennél kevesebb ráfordítás is elegendő lehet, attól függően, hogy milyen lokációban keres az ügyfél. A Duna House idei értékesítési adatai alapján készített körképében sorra vette, hogy mekkora alapterületű lakások kaphatók ma a vidéki vármegyeszékhelyeken 30 millió forintból és hogy mely fővárosi kerületekben érdemes belevágni az ingatlanvásárlásba a megadott keretösszegből.

Vevői érdeklődésben és a tranzakciószámokat illetően is fellendülést hozott a 2024-es év a hazai ingatlanpiacon. 92 ezer tranzakció valósult meg a Duna House becslése szerint a január-szeptember közötti időszakban, így az előzetes várakozásoknak megfelelően, a 110-130 ezres, éves sáv közepe körül fogja zárni az évet a piac. A források és a vevői bizalom adott, így számottevő érdeklődésre és nagyszámú tranzakciózárásra számítanak a negyedik negyedév során az ingatlanközvetítő szakértői.

A vevői igényektől függően azonban ennél kevesebb összegből is megoldható az otthonteremtés. Az ingatlanközvetítő körképében sorra vette, hogy mi kapható ma 30 millió forintból a vármegyeszékhelyek és a főváros ingatlanpiacán. A vizsgálatba bevont tizenöt vármegyeszékhely közül a négyzetméterárak alapján a legnagyobb, 95 négyzetméteres lakás Békéscsabán vásárolható a fenti összegből, de Miskolcon és Szolnokon is kapható ezért a pénzért 70 négyzetméter feletti lakás. A nyugati országrész vármegyeszékhelyeire általánosságban igaz, hogy magasabb árakon kínálják az ingatlanokat az ország keleti feléhez képest, így nem meglepő, hogy Győrben és Veszprémben mindössze egy 40 négyzetméter körüli élettérrel rendelkező ingatlanra futja a keretből. A vármegyék központjai között az előbbi két, nyugat-magyarországi városon túl egy keleten elhelyezkedő település bizonyul csak drágábbnak, Debrecenben ugyanis már a 800 ezret is megközelíti a négyzetméterenként kért összeg, így Cívisvárosban már csak egy 38 négyzetméteres lakás fér bele a megadott keretbe.