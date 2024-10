Az Ozsvárt Gábor által készített magyar sütőkolbász és a barna sörös szárított paradicsomos vaddisznókolbász is aranyérmes lett a közelmúltban Németországban. A Balatonhoz közel élő Karmancson (Zala Vármegye) csak gépet szeretett volna venni kolbászműhelyébe, de ha már ott volt Stuttgartban, versenykolbászt is vitt magával.

A jó kolbász, akár egy költemény, mesél a készítőjéről.

– Nagyon meglepett az eredmény, mert Németország kolbásznagyhatalomnak mondható, és igazából az esélytelenek nyugalmával mentem ki. Ott egy zsűritag megnyugtatott, hogy ne izguljak amiatt, hogy egyedüli magyar vagyok a versenyben, itt csak az számít, amit letesz az ember az asztalra – mondta Ozsvárt Gábor, a nevét viselő kolbászműhely megalapítója. A megmérettetésen közel 300 terméket zsűriztek és nem csak az ízek harmóniája számított, de a kolbászok textúrája, külalakja is.

A rutin és az évek meghozták a sikert

A Nemzetközi Kézműves Húsipari Szakkiállításon (SÜFFA) elért eredmény nem jöhetett volna létre a sok éves régi hagyományokon épülő tudás nélkül. Ozsvárt Gábor tanulóéveit a Pápa Húsnál töltötte, ahol elmondása szerint a szakma igazi „nagy öregjeitől” tanult.

– Amikor 2015-ben kiléptem, majd a kolbászüzemet elindítottuk, az volt a célom, hogy a szakmai hátteremet felhasználva olyan minőséget állítsak elő, amelyben nincs adalékanyag és bármilyen konyhatechnológiai eljárást jól viseljen – mondta a karmacsi hentes. A régi hentesek azt tanították, a kolbász húsból van, ennek megfelelően sertéslapockából és szalonnából készítjük a termékeket. A fűszerek nem előre kevertek, hanem rakom össze őket és igyekeztem a legjobb minőségű csomagolóanyagokat beszerezni. A mostani eredmény engem igazol és azt, hogy jó az irány, amerre annak idején elindultunk.

A németországi siker hozadéka, hogy már külföldről is érdeklődnek a kolbászműhely termékei iránt, sőt azóta a vendéglátás felső szegmensébe is bejutottak a balatoni kolbászok: egy dunai luxushajón és egy budapesti luxusszállodában is fogyasztják a vendégek az Ozsvárt- féle kolbászokat.

1994-ben kezdte az ipart Ozsvárt Gábor.

A jó kolbász egy igazi költemény

Ozsvárt Gábor szereti, ha van egy kis csavar az elkészített termékben, készített már kolbászt bivalyból, muflonból, szarvasból is, de kapott felkérést krokodilra és kengurura is már. Azt mondta: ez mind szép feladat, de leginkább olyan állat húsából szeret dolgozni, amely megtalálható hazánk területén. – A jó kolbászhoz fontos a kiváló az alapanyag és az, hogy az ember szeresse, amit csinál és odaadással készítse. Képletesen szólva, ahogy egy költeményen látszik, hogy belülről született, ilyennek kell lennie egy jó kolbásznak is. – Azon vagyok, hogy az elmúlt 30 év húsipari gyakorlatát is beletegyem – fogalmazott a balatoni kolbászkirály.