Családi kirándulással egybekötött vásárlást szervez Horvátországba havonta több alkalommal is Harasztia Judit. A barcsi édesanya tapasztalatai szerint érdemes átautózni a Barcstól 15 kilométerre fekvő Verőcére (Virovitica), mert a magas euróár ellenére is lehet találni olcsóbb termékeket.

– A mosáshoz szükséges öblítőt mindig a horvátoknál vásárolom meg – mondta Harasztia Judit. – Egyrészt csak 3 euróba kerül, és az illata is sokkal jobb, intenzívebb, mint az itthoniaknak. A gyerekeknek ruhákat, cipőket is kint szoktunk vásárolni. A nagyáruházakért nem kell Kaposvárra, vagy Pécsre elmennünk, mert azok Verőcén is megtalálhatóak. Piacozni is gyakran átugrunk a szomszédba, mert kiváló minőségű portékához juthatunk odaát. Szinte mindenre elmondható, hogy jobb a minősége mint idehaza, ezért, ha egy picit drágább, akkor is megéri megvennünk – fogalmazott Harasztia Judit.

A barcsi édesanya hozzátette, üdítőt és sört mostanában nem érdemes a horvátoknál venni, mert drágább, mint nálunk. Tankolni is ritkán szokott a határ túloldalán, most az sem éri meg.

Bevásárlóturizmus: megéri átugrani a határon túlra Fotó: Lang Róbert

A Holtankoljak.hu oldalon elérhető adatok szerint Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 597 forint, a horvátoknál csak egy forinttal olcsóbb. A dízelnél azonban már jelentős a különbség. Egy liter gázolaj idehaza 608 forintba, a túloldalon 649 forintba kerül.

Harasztia Judit arról is beszélt, legutóbb egy héttel ezelőtt jártak Verőcén, és úgy érezték magukat, mintha Barcson lettek volna, annyi ismerőssel futottak össze. Azt viszont egyelőre nem lehet tapasztalni a határ menti városban, hogy a magas euróárfolyam miatt a horvátok is megindultak volna Barcs irányába, hogy nálunk költsék el az értékesebb fizetőeszközüket.

A hozzánk érkező horvátok elsősorban az olcsóbb szolgáltatásokért, a fürdőhelyekért és éttermekért keresik fel a határ menti magyar településeket. Barcs mellett a másik fő úti céljuk Csokonyavisonta, amelynek gyógyfürdője évtizedek óta népszerű a déli szomszédaink körében.

Elmúlt az aranykor

A nyolcvanas-kilencvenes években csúcsra járt a délszláv bevásárlóturizmus, tömött sorokban jöttek át a határon a horvátok Barcsra vásárolni. Ma már megfordult az irány és Barcson csak a sok bezárt bolt emlékeztet erre az aranykorra. Néhány éve az árstopok idején valamennyire ismét megélénkült a forgalom, ársapkás termékekért jöttek át a horvátok.