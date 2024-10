Bodrogi Vazul somogyi fiatal gazda, a NAK somogyi alelnöke szerint rengeteg gazdának a területalapú támogatás fedezi a nullát, ebből fizetik a bérleti díjakat, vagy éppen a béreket. – Ha elveszik sok gazda csődbe fog menni, határozottan tiltakozunk ez ellen. Fiatal gazdáknak, ha ebből a tanulmányból bármi is megvalósul nem lesz jövője és nem jön létre a generációváltás az agráriumban, mert ez olyan szakma lesz amivel nem érdemes foglalkozni – jelentette ki a csurgói gazda.

Féltik az állattartókat is.

Fotó: Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

A gazdatársadalmat sokkolta az uniós tervezet híre, amely nem jelent megoldást a globális problémákra.

– A tanulmány csökkentené az állattenyésztés volumenét, de a szarvasmarha- és sertéshús 90 százaléka már most is harmadik országból származik, így bármilyen megszorítás csak porhintés, nincs hatással a globális kibocsátásra, vélekedett Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára Kaposváron. De a takarmány alapanyag nagy része is Európai Unión kívülről érkezik, tehát a termelés csökkentése csak azt eredményezi, hogy a keletkező űrt harmadik országok termékeivel pótolják. Ez azonban senkinek sem jó, pláne nem a magyar családi gazdaságoknak, éppen ezért szólalt fel a MAGOSZ az agrárkamarával együtt.