Erőművek Éjszakája Somogyban: pénteken nem lesz “TILOS A BELÉPÉS!”

A különleges alkalommal az energiatermelés titkaiba leshetünk be, és közelről is megnézhetjük, hogyan működnek ezek a létesítmények! Az Erőművek Éjszakája két kaposvári és egy siófoki helyszínen is várja az érdeklődőket.

Hajdú Marianna

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Az Erőművek Éjszakája idén október 25-én immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, melynek során három különleges helyszínt látogatnak meg az érdeklődők Somogyban. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal célja, hogy az energiatermelés és a közműszolgáltatások titkait testközelből mutassák be a látogatóknak. Az Erőművek Éjszakája ezeken a somogyi helyszíneken várja az érdeklődőket: Siófokon a DRV Zrt. szennyvíztisztító telepe és a Dél-Balatoni Vizsgálólaboratórium nyitja meg kapuit. Itt a látogatók megismerhetik a szennyvíztisztítás különböző fázisait, a nagyobb szilárd anyagok szűrésétől kezdve a biológiai tisztításon át a víz újrahasznosításáig. A szakemberek bemutatják a biogázüzemet is, ahol a szennyvízkezelés során keletkező biogázt energiatermelésre használják fel. Kaposváron a Zöld Fűtőmű a megújuló energiák alkalmazásának módját mutatja be, ahol ipari faaprítékból állítanak elő hőenergiát, amely a város távhőrendszeréhez járul hozzá. A látogatók végigkövetik a teljes folyamatot, az alapanyag betárolásától a hőtermelésig, és megtudhatják, hogyan történik a füstgáz tisztítása. A másik kaposvári helyszín a Kanizsai utcai Fűtőmű és az E.ON Gázmotoros Erőmű, ahol forróvizes kazánokkal biztosítják a város fűtését, valamint villamos energiát is termelnek a gázmotoros rendszer segítségével. A látogatók megismerhetik a teljes termelési folyamatot, a kazánoktól a generátorokig, és betekintést nyerhetnek a villamosenergia-termelés technológiai részleteibe. Az Erőművek Éjszakája minden korosztálynak izgalmas programokat kínál, és lehetőséget biztosít arra, hogy közelről ismerjük meg a modern energiatermelés folyamatait és a közműszolgáltatások működését. Akár a fenntartható energiatermelés, akár a hétköznapi szolgáltatások háttere lehet számunkra érdekes, ezek a helyszínek bepillantást nyújtanak az energiatermelés kulisszatitkaiba! További információk a eromuvekejszakaja.hu oldalon találhatók.

