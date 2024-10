A hard skillek azok a kompetenciák, amelyeket képzés, tanulás útján sajátítunk el és objektíven, empirikusan mérhetők. A szakértő példaként említette az iskolai végzettséget, a nyelvtudást és azokat a számítógépes ismereteket, amelyeket bizonyítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal tudunk igazolni.

„A soft skillek ezzel szemben összetettebb, kevésbé megfogható képességek. Jellemzően nehezebben és nagyobb költségráfordítással is fejleszthetők, így, ha egy munkavállaló rendelkezik ezekkel a kompetenciákkal, mindenképpen versenyelőnyben van” – hangsúlyozta Katkics Attila.

Soft skillek közé tartozhat például a kommunikációs képesség, az alkalmazkodó képesség és az empátia.

„Általánosságban elmondható, hogy aki ezen kompetenciák birtokában van, az hatékonyabban, eredményesebben képes adott munkát végezni, ezért ezek a képességek nem csak változnak, – ahogyan a munkáltatói igények is általában –, hanem fel is értékelődnek” – tette hozzá a HR szakember. „Gondoljunk csak bele, hogy egy kiválóan, asszertívan kommunikáló, egyébként alkalmazkodni képes és magas érzelmi intelligenciával rendelkező ügyfélszolgálatos munkatárs, mennyivel eredményesebben integrálható, motiválható, mint aki ezekkel a képességekkel nem, vagy csak részben rendelkezik” – fogalmazott Katkics Attila.



Változó igények



Az elmúlt években jelentős változásokat láthatók abban, hogy milyen képességeket várnak el a munkáltatók. Előtérbe került az online világ a mindennapi munkavégzés során, így az IT képességek, a kommunikációs készség, a rugalmasság, a változási képesség, a reziliencia és a csapatmunka erőteljesen felértékelődtek.

„Napjainkban hamarabb vesznek fel valakit egy pozícióra egy-egy hard skill hiányában, ha emellett rendelkezik a megfelelő személyiségjegyekkel, készségekkel, hiszen a tárgyi tudást könnyebb pótolni belátható időn belül, akár már a munkáltató segítségével is. Komoly versenyelőny ugyanakkor a jelölti oldalon, ha valaki olyan személyes tulajdonságokkal és készségekkel rendelkezik, mint az alkalmazkodóképesség, az empátia, a remek kommunikációs készség, a problémamegoldó képesség és a tanulási hajlandóság. Ezek az emberi vagy tartós készségek, képességek fontosabbak ma a munkaerő piacon, mint valaha” – állítja a szakértő.



Képességek, amelyek nélkül 2024-ben nehezebb elhelyezkedni



Az egyik legfontosabb soft skill jelenleg az alkalmazkodó képesség. A változásokra való nyitottsággal, a rugalmassággal, a munkavállalói reziliens hozzáállással, a tanulási, adaptációs képességgel, az ötletekre és legfőképpen a kihívásokra való pozitív reakciók segítségével könnyen lépést tarthatunk a vállalaton belüli – jelen gazdasági környezetben sokszor rendkívül dinamikus – szervezeti, szerkezeti változásokkal.

„Egy jó kommunikációs készséggel rendelkező munkavállaló képes világosan kifejezni önmagát, hatékonyan megosztani az információkat a kollégáival, aktívan (meg)hallgatni, illetve meggyőzően érvelni, még az online térben is. Ez a készség elengedhetetlen a kiegyensúlyozott csapatmunkához, a konfliktusok megfelelő kezeléséhez” – hangsúlyozta Katkics Attila. „Szintén az eredményes csapatmunka alapfeltétele az érzelmi intelligencia (EQ), amely abszolút felértékelődött a mai, felgyorsult világban. A legfontosabb, úgymond „sláger” skillek közé sorolható még napjainkban a döntési és a tárgyalási képesség, az analitikus és a kritikus gondolkodás” – tette hozzá a szakember.