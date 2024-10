Az ősz és az év végi ünnepek elengedhetetlen csemegéje a gesztenye, amely akár sült formában, akár főzve vagy éppen püré formájában kiváló finomság. Az ország egyik legjelentősebb szelídgesztenye termővidéke Somogyban található Kadarkút és Bőszénfa környékén, de Iharosberény is híres a gesztenyéről.

Igazi ínyencség a gesztenye. Forrás: Shutterstock

Szép, de nem sok a termés

Iharosberény környékén van gesztenyése Madarász Zoltánnak is, aki már az idei termés felét már betakarította. – Sajnos az időjárás nem kedvezett a szelídgesztenyének sem; a nyári szárazságok, a víz is nagyon hiányzott. A mennyisége és a minősége is átlag alatti – vélekedett a porrogi termelő. A szárazság miatt a szemek nem tudtak kitelni, ezért kisebb gesztenye termett. – A minősége is rosszabb lett, emiatt a beltartalmi értéke is gyengébb.

Madarász Zoltán hozzátette: a kártevők elleni védekezés sikeres volt, a gesztenyeormányos nem okozott kárt a gyümölcsfákon. Viszont az időjárás viszontagságai miatt el kellett gondolkodni rezisztens fafajok telepítésén. – Egyelőre ezek az ültetések öt-hat évesek, de úgy látszik, hogy jó lesz, bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban – tette hozzá.

Gyugyon szépen termett a gesztenye

Papp Andreának Gyugyon van szelídgesztenye ültetvénye, ott jónak mondható a minőség, de náluk sem lesznek hatalmas gesztenyegumók. – A betakarítási időszak a korai fajtáknál csakúgy mint a többi gyümölcsnél, előbb kezdődött. De a gubóban négy szemnek kellene lenni, de van amelyikben csak egy van, azok viszont egészségesek, mondta az őstermelő. Hozzátette: a tavalyihoz képest jobb lett a minőség. Papp Andreáék fel is dolgozzák a szelídgesztenyét, amelyet aztán direkt értékesítenek vásárlóiknak. – Pürét is készítünk és sütjük is. – Tavaly először készítettem gesztenyelekvárt, amely ránézésre a nutellára hasonlít, de az íze teljesen más. Elsősorban rendezvényeken értékesítünk, sok a visszajáró vásárlónk szerencsére. Arra törekszünk, hogy minőséget adjunk sütve és pürében is, hiszen ezért térnek vissza hozzánk a vevők – mondta Papp Andrea.

A szelídgesztenye szüret nagyjából másfél hét múlva zárul, akkor fejezik be a kései fajták szedését. Addig azonban árgus szemmel figyelik a termelők az ültetvényeket, hogy az önjelölt, hívatlan gesztenyeszüretelők ne dézsmálhassák meg a termést.