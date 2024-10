– Régóta, legalább 15 éve használok téli autógumit – mondta a somogyjádi Ballér István. – Jó minőségű és ne a legdrágább legyen: vásárláskor ez a fő szempont. Mindig meg kell találni a középutat. Barátaim közül is egyre többen téli autógumival közlekednek, a hidegben, csúszós utakon lényegesen biztonságosabb, mint a nyári, jobb a tapadása. Az igali Gellért Attila már 20 éve téli autógumival közlekedik. Az egyik autóra tavaly vett egy új garnitúrát, a másik családi gépkocsira most a napokban vásárol. Feltétlenül jó minőségű terméket kíván beszerezni.

Egyre többen érdeklődnek a négy évszakos és a téli autógumik iránt is. Fotók: Lang Róbert

– Nálunk már elkezdődött a téli autógumi szezonja, naponta 15–20 gépkocsi-tulajdonos érkezik, a helyieken kívül Kaposvárról és a környező településekről is jönnek – mondta Oros András, a jutai Oros Gumiszerviz tulajdonosa. Ha a napi átlaghőmérséklet 7 Celsius-fok alatt van, akkor már érdemes lecserélni a nyári gumit.

A szakember szerint Somogyban egyre több az előrelátó autós, akik vásárlás előtt alaposan tájékozódnak a legújabb felhozatalról. Azt mondta: ennél a terméknél legfontosabb az anyagösszetétel, ennek köszönhető, hogy az autógumi télen is rugalmas marad. Nagy szerepe van a mintázatnak is, az apró lamellákra osztott futófelület télen ugyanis kitolja a havat és a latyakot.

– A téli gumik ára egy év alatt csaknem tíz százalékkal drágult – jegyezte meg Oros András. Hozzátette: széles a választék az abroncsok kínálatában, van, amelyiknek darabja nagyjából 15 ezer forint, míg egyes termékekért akár 100–150 ezer forintot is elkérnek.

Oros András mindenképp új téli autógumi vásárlását tanácsolja, a visszajelzések szerint a világhírű prémium gyártmányokon kívül számos középkategóriás termék is meglepően jó minőséget képvisel. Mint kiemelte, a biztonság a legfontosabb. Ha például télen váratlanul egy gyalogos lép az autó elé vagy szarvas ugrik az útra, akkor nem mindegy, hogy mekkora a fékút.

Egyre többen érdeklődnek a négy évszakos és a téli autógumik iránt is – mondta el lapunknak Buzsáki Gergő, a kaposvári Buzsáki Autó és Gumiszerviz vezetője. – Bár egyesek úgy gondolják, hogy az utóbbi időben egyre enyhébbek a telek, szerintem a biztonság érdekében érdemes téli autógumival közlekedni. Ennek ugyanis más az anyagkeveréke és a mintázata, mint a nyárinak.