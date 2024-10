Gergely Péter szerint a várt újabb ingatlanár-erősödést elkerülni akaró ügyfeleknek az is kedvező hír lehet, hogy a kamatszintek várt további csökkenésétől nem feltétlenül kell elbúcsúzniuk azoknak, akik most vesznek fel hitelt és vásárolnak lakást: a következő években egész biztos több bank is kínál majd kedvező kondíciójú hitelkiváltást a magasabb kamatszintek mellett finanszírozott saját vagy idegen banki ügyfeleknek. Ugyanakkor az ingatlanok értékének emelkedése immár az új tulajdonosok vagyonát növeli majd.

Aktuális lakáshitel ajánlatok

30 millió forintra, 20 éves futamidővel és 700 000 forint együttes jövedelemmel kalkulálva, ilyen kamatokra és törlesztőkre számíthatnak jelenleg az igénylők a piaci lakáshitelek esetén:

A Gránit Bank 10 éves fix kamatozású lakáshitel 6,48 százalékos THM-el és 219 555 forintos törlesztővel igényelhető. Akár 2 éves türelmi idő is kérhető a futamidő elején. A legtöbb kezdeti költséget elengedik és az értékbecslési díjat, valamint a közjegyzői díjat is 48 000 forintig visszatérítik.

A MagNet Bank Akciós MagNet Stabil Tízes Lakáshitel 6,74 százalékos THM-el és 221 689 forintos törlesztővel igényelhető. A kölcsön kamatperiódusa 10 év, a folyósítási díjat és a Takarnet lekérdezés költségét elengedik és a közjegyzői díjból is maximum 50 000 forintot visszatérítenek.

Az Erste Piaci lakáshitel törlesztője 227 040 forint, a THM 6,93%. A banki kezdeti költségeket elengedik, vagy visszatérítik, illetve a közjegyzői díjból is maximum 50 000 forintot megtérítenek.

Az UniCredit Bank Stabil Kamat Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelnél a teljes futamidőre fix a törlesztő. A törlesztő 233 875 forint, a THM 7,33 százalék és a közjegyzői díjból maximum 50 000 forintot visszatérítenek.

Az OTP Bank 1X1 Lakáshitelének a teljes futamidő alatt fix a törlesztőrészlete. A THM 7,84 százalék és a törlesztő 241 543 Ft. A hitelnek egyéb feltételei is vannak, de szerencsére az összes kezdeti költséget elengedik.

Ha egy házaspár legalább 2 gyermek megszületését vállalja, akkor a CSOK Plusz hitelt is igényelhetik bármelyik banknál fix maximum 3 százalékos kamattal 173 000 forint körüli törlesztővel. Ennél kedvezőbb kondíciókat biztosan nem fognak kapni piaci alapon a közeljövőben.