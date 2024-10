Mindegy melyik városban is tervezzük életünk, az összegek, amikbe ezek a lakások kerülnek, sokaknak nem áll rendelkezésre. Főleg a pályakezdő fiatalok érezhetik úgy, hogy kilátástalan a saját lakáshoz jutás, ha nem terveznek családot alapítani, és gyermekeket vállalni. Amit aztán kedvező hitelkonstrukciókkal is ösztönöz a kormány.

Fotó: Lang Róbert

– Az ingatlanpiacot most is, mint eddig mindig, legtöbbször az egyéni élethelyzetek mozgatják – mondta el kérdésünkre Tóth Valéria, a Valdibora Ingatlanközvetítő ügyvezetője. – Az öröklés, a családalapítás, gyermekvállalás olyan élethelyzetek, amikor komolyabban felmerül az ingatlan vásárlásának gondolata. Egyre több kedvező hitel elérhető a piacon, de a babaváró hitel, a CSOK különböző formái is segíthetnek a fiataloknak lakáshoz jutni. Ebben az évben sokkal több ingatlant adtunk el hitelkonstrukcióban, mint az előző évben. Én mindenképpen pozitív vagyok, a közeljövőben a lakáspiac további fellendülésére számítok, ami maga után vonhatja az építőipar ismételt felzárkózását is.

A tervek szerint hamarosan a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat is is fordíthatjuk ingatlanvásárlásra és felújításra is. Egyelőre a pontos részletek és bevezetés időpontja sem ismert, ugyanakkor a somogyi ingatlanszakértők véleménye megegyezett: érdekes, és hasznos felvetésnek tartják az ötletet. A törvény megjelenést mindenképpen megvárnák a véleményalkotással, de elöljáróban úgy nyilatkoztak, hogy a lakáspiaci helyzet fellendülését várják a döntéstől, ami végeredményben a magyar gazdaság fellendülését is maga után vonhatja.