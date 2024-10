A halakat a Balatoni Halgazdaság Nonprofit Zrt. irmapusztai tógazdaságából halásszák le, és a tó keleti és középső medencéjébe telepítik őket.

A telepített pontyok átlagos súlya 1,2 kilogramm körül mozog, ami ideális méret a horgászok számára. A Balatoni Halgazdaság Nonprofit Zrt. horgászati ágazatának vezetője, Nagy Gábor elmondta, hogy a haltelepítések célja nemcsak a horgászok kedvének eleget tenni, hanem a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése is. A Balaton természetes pontyszaporulata sajnos nem elég ahhoz, hogy a horgászok által kifogott halak pótlása megoldott legyen, ezért évről évre több tonna halat kell a tóba telepíteni.

A pontyok és süllők telepítése különösen fontos, hiszen ezek a halfajok a horgászok körében nagy népszerűségnek örvendenek. A Balaton három fő medencéjében egyenletesen történik a halak telepítése.

Nemcsak a horgászoknak – az asztalra is prémium minőségű halak kerülnek

A haltelepítés során leválogatott halak közül több tonnányi prémium minőségű hal jut kereskedelmi forgalomba, amelyek hamarosan az üzletek polcain is megtalálhatóak lesznek. Azt ígérik, hogy ezekben a halakban nyoma sincs a tavi halakkal kapcsolatban gyakran emlegetett iszapíznek.

A halgazdaság szakemberei többször is vakteszteket végeztek tapasztalt szakácsokkal, akik megerősítették, hogy a telepített halak húsa rendkívül tiszta ízű és kiváló minőségű.

Az őszi haltelepítési szezon ezen a héten kezdődött és az elkövetkező hetekben mázsaszámra költöznek pontyok és süllők a Balatonba. A haltelepítést december közepéig folyamatosan végzik.

A Balatonba telepített halak gyorsan alkalmazkodnak új élőhelyükhöz. Korábbi megfigyelések szerint néhány órán belül akár jelentős távolságokat is megtesznek. Ez azt jelenti, hogy szinte az egész Balatonon lehetőség nyílik a frissen telepített pontyok kifogására.