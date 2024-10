Az Erste Csoport 2024 első kilenc hónapjában 4,51 milliárd eurós működési eredményt ért el. Az előző év azonos időszakához képest ez 7,9 százalékos növekedés, ami a jó működési teljesítménynek, a kamatkörnyezet továbbra is kedvező alakulásának köszönhető, amiben kiemelkedő a szerepe a kelet-közép-európai régió kedvező helyzetének. A működési bevételek 5,9 százalékkal emelkedtek, jelentősen meghaladva a működési költségek növekedését (+3,7 százalék), amelynek eredményeként a költség/bevétel arány 45,8 százalékra csökkent. Az év eleje óta a hitelállomány 2,7 százalékkal 213,5 milliárd euróra emelkedett, az ügyfélbetétek állománya pedig 3,0 százalékkal 239,7 milliárd euróra nőtt. A kockázati költségek 211 millió eurót tettek ki, 5 bázisponttal nőttek az átlagos bruttó ügyfélhitelek arányában, míg az NPL-ráta enyhén, 2,4 százalékra emelkedett (a 2023 év végi 2,3 százalékról). A bankcsoport kilenc havi nettó nyeresége 2,52 milliárd euró volt (2023 azonos időszaka: 2,31 milliárd euró).

· A hitelállomány a visszafogott makrogazdasági környezet ellenére 2,7 százalékkal nőtt

· Erős működési eredmény, közel 8 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakában elértnél

· A költség/bevétel arány 45,8 százalékra javult

· A jó tőkehelyzetet tükrözi a 15,6 százalékos CET1 alaptőkeráta (pro forma)

„Az első kilenc hónapban hitelállományunk a visszafogott gazdasági környezet mellett is emelkedett. Főleg a lakáscélú jelzáloghitelek esetében mutatkoznak végre a fellendülés jelei, nem utolsósorban a csökkenő irányadó kamatok miatt. Bár kockázati költségünk némileg emelkedett, továbbra is alacsony szinten van, és tőkehelyzetünk nagyon szilárd. Mindez jó alapot ad arra, hogy továbbra is betölthessük beruházás- és növekedés-finanszírozó szerepünket a régiónkban, és tovább bővülhessünk” – mondta Peter Bosek, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

"Az év első kilenc hónapját az alaptevékenységünk stabil növekedése jellemezte. Kismértékben növeltük hitelállományunkat, és javítottuk az összes alapvető bevételi komponensünket. Mindez a működési eredményünk közel nyolc százalékos növekedéséhez vezetett. Ennek alapján több szempontból is tovább javíthatjuk a 2024-es - már eddig is kedvező - kilátásainkat” – hangsúlyozta Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.