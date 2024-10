A generatív mesterséges intelligencia és a digitális ikrek együttes használatában szintén hatalmas lehetőségek rejlenek. A gen AI a képes strukturálni a digitális ikrek bemeneteit és szintetizálni azok kimeneteit, a digitális ikrek pedig robusztus tesztelési és tanulási környezetet biztosíthatnak a gen AI számára. E két technológia kombinálásával a szervezetek exponenciálisan többet érhetnek el, mintha csak az egyiket használnák.

adatelemzés, előrejelzés, optimalizás – erősödő ügyfélélmény

A digitális iker technológia alkalmazásának egyik legnagyobb előnye a valós idejű adatelemzés és előrejelzés képessége. Ezáltal lehetővé válik a rendszerek folyamatos optimalizálása és az üzleti folyamatok hatékonyságának növelése. Például egy gyártósor digitális ikre lehetővé teszi a termelési folyamatok valós idejű monitorozását és a potenciális hibák azonnali észlelését, ezáltal csökkentve a kieső időt és növelve a termelékenységet. Az ilyen technológiák segítségével a vállalatok jobban megérthetik és előre jelezhetik a fogyasztói igényeket, és ennek megfelelően alakíthatják termékeiket és szolgáltatásaikat. A McKinsey által készített tanulmányból az is kiderül, hogy a digitális ikrek egyes felhasználók esetében akár 50 százalékkal is csökkentették a fejlesztési időt, miközben a költségeket is mérsékelték. A mindennapi elektronikai eszközöket gyártó cégek a digitális ikrek alkalmazásával pedig jelentősen javították a fenntarthatóságot, és nagyjából 20 százalékkal csökkentették a hulladék anyagokat.