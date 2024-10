A spórolt pénzüket a legtöbben továbbra is folyószámlán (38 százalék) és készpénzben (33 százalék) tartják. A készpénz szerepének jelentős növekedése (2019-ben még csak 22 százalék tartotta a párnacihában a félretett összeget vagy annak egy részét) – az egyik legellentmondásosabb trend, különösen az időközben lejátszódó hozamemelkedések tükrében.

A pénzügyi megtakarítások közül a hagyományosabb formák őrzik súlyukat (betétszámla és biztosítás), és az ingatlanbefektetés szerepe is stabil a magyaroknál (2024-ben 8 százalék, míg 2019-ben 7 százalék). Figyelemreméltó azonban, hogy az értékpapír-befektetések aránya öt év alatt csaknem duplázódott (15 százalékra 8 százalékról) melyet az állampapírok lakossági térnyerése mellett a bankoknál és befektetési szolgáltatóknál kezelt ügyfélszámlák növekedése is alátámaszt.

Láthatóan egyre inkább teret nyernek a kockázatosabb befektetési formák. A kriptodeviza aránya a megtakarításokon belül több mint a duplájára nőtt két év alatt, a 2022-es 2 százalékról 5 százalékra. Az arany és a nemesfémek aránya is nőtt, a 2019-es 5 százalékról 8 százalékra emelkedett.

A megtakarítók egyre tudatosabbak, amikor arról kell dönteniük, mibe fektessék a pénzüket. Az elmúlt öt évben a duplájára nőtt azok aránya, akik a bankoktól származó információk alapján választanak valamilyen megtakarítási formát (29 százalék), és egyre többen böngészik az internetet, azon belül is a pénzügyekkel, befektetésekkel foglalkozó oldalakat is (43 százalék). Ezzel párhuzamosan a család és a barátok, mint elsődleges információforrás szerepe valamelyest csökkent (38 százalékra a 2019-es 41 százalékról), de továbbra is sokan támaszkodnak elsősorban a közvetlen környezetükre, amikor a pénzügyekről van szó.