A négyfős kínai küldöttség, melynek Zhang Chengzhong, a Hopej tartományi kormány helyettes vezetője is tagja volt, a budapesti CECZ Kiállítási és Kereskedelmi Központban megrendezett Kínai (Hopej) Magyar Gazdasági és Kereskedelmi Együttműködési Konferencia után látogatott el a határ menti városba.

Kínai befektetők érkeztek Csurgóra Fotó: Artist-freed

A delegáció a csurgói iparfejlesztési lehetőségeket tekintette meg, és ellátogattak a Nagyváthy-középiskolába is. Viola Ernő a csurgói önkormányzat oktatási- és kulturális referense arról tájékoztatta szerkesztőségünket, a küldöttség kérdéseiből arra lehetett következtetni, hogy az oktatást szeretnék majd bevonni az ipari területeikre szánt munkaerő képzésbe. A kínai befektetők és gazdasági vezetők alkalmasnak találták befektetési helyszínnek a csurgói ipari parkot. Nagy érdeklődést mutattak az épülő szálloda és félkész élményfürdő iránt is. A közös munkavacsorán további export-import lehetőségekről, és a testvérvárosi kapcsolatok erősítéséről is folytak tárgyalások. Korábban ehhez hasonló magas rangú befektetői küldöttség még nem járt a településen.

Ilia Csaba polgármester és Bedő Tamás alpolgármester a csurgói találkozó előtt részt vettek a budapesti konferencián is, ahol az előző városvezetés által kezdeményezett kapcsolatfelvétel után, személyesen is lehetőség nyílt arra, hogy gazdasági kapcsolatokat építsenek ki a dinamikusan fejlődő kínai Hopej tartomány gazdasági szereplőivel.