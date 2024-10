“A fenntarthatósági stratégiánkkal összhangban ma már minden befektetési alap típusban tudunk ügyfeleinknek felelős befektetési alapot ajánlani. Fontosnak tartjuk a környezetünk megóvását, klímaváltozás elleni küzdelmet és a fenntarthatóság társadalmi célkitűzéseit is támogatni, ezért igyekszünk olyan termékeket kínálni, amelyek megfelelnek ezeknek a szempontoknak. Ahogy a fiatalabb generáció is önértéknek tartja környezetvédelmet, mi is hiszünk abban, hogy hosszú távon jót teszünk azzal, ha olyan cégekbe lehet fektetni, amelyek maguk is jót tesznek a környezetünkkel és pozitívan hatnak a társadalomra Ráadásul ezen felelős alapjaink hozamai hosszú távon semmivel sem rosszabbak, mint a hagyományos alapoké” - mondta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.

fenntarthatósági sikerek

A K&H kényelem felelős befektetési alap az első helyet szerezte meg a Legjobb vegyes óvatos ESG-alapok kategóriájában a Privátbankár.hu szakportál által megrendezett klasszis versenyen, míg a K&H öko felelős befektetés alapja szintén az első helyet szerezte meg a Legjobb globális részvény ESG-alapok versenyében. Emellett az Év ESG Alapkezelője címre kiírt versengésben a K&H Alapkezelője a második lett, tehát továbbra is az élvonalban szerepel, hiszen tavaly ugyanebben a kategóriában az első helyet szerezte meg.