Az új mérési módszer jelentősen javíthat a Balaton vízminőségének védelmén, és hosszú távon megelőzhetőek az algavirágzásból adódó problémák.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet további fejlesztéseket is tervez ezen a területen, és remélik, hogy az algoritmus nemcsak a Balaton, hanem más hasonló tavak számára is hasznos lehet. A kutatás célja, hogy megmaradjon a tó tisztasága, a víz ne csak szép, hanem egészséges és fogyasztható is maradjon.