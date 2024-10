1. Nem csak személygépkocsikra vonatkozik: a magyarországi biztosítók 2023-ban összesen 6,1 millió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kezeltek. Ebből 4,3 millió szerződést személygépkocsikra kötöttek, 1,1 millió szerződés tehergépkocsikra, vontatókra és pótkocsikra vonatkozik és félmillióra tehető a motorokat, segédmotorkerékpárokat érintő szerződések száma. Idén júliustól viszont többek között az elektromos kerékpárok, az elektromos rollerek és az elektromos gördeszkák is kizárólag biztosítással használhatóak az utakon – így a jogosítvány nélkül vezethető járműveinkre is gondolni kell.

2. A díj mellett érdemes más szempontot is mérlegelni: a legtöbb ügyfél számára a szerződés kiválasztása során döntő szempont a kedvező díj, de érdemes több tényezőt

is figyelembe venni. Ilyen lehet a biztosítóval szerzett korábbi tapasztalat, a szerződéskötés folyamata, a díjbefizetés módja vagy az egyszerű zöldkártya igénylés.

3. Évente kizárólag egyszer lehet biztosítót váltani: a biztosítóváltásra évente egyszer van lehetőségünk a biztosítási évfordulókor. Ez az évnek az a napja, amikor a szerződést megkötöttük. Fontos tudni, hogy a felmondásnak az évforduló előtt legalább 30 nappal kell beérkeznie a biztosítóhoz, így érdemes figyelnünk a dátumokat. Ebben segít, hogy az évfordulót megelőző 50 nappal a biztosító értesítést küld a szerződés következő éves díjáról, de a biztosítási kötvényen is ellenőrizhetjük az évfordulót.

4. Az évforduló tekintetében is vannak kivételek: 2009-ig valamennyi szerződés évfordulója a kötés időpontjától függetlenül december 31. volt, de 2010. január 1-jétől már a kötés időpontjához igazodik. Viszont annak a ma még körülbelül 800 ezer üzembentartónak, akik 2010 előtt kötötték a biztosításukat, érdemes az év végét észben tartani.

5. Milliós következményekkel járhat a mulasztás: a szerződés megkötésének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, de sokkal komolyabb következményekkel is számolni kell egy esetleg károkozás esetén. A biztosítással nem rendelkező jármű üzembentartója helyett a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) a biztosítók befizetéseiből létrehozott alapból kártalanítja a vétlen károsultat, viszont ezt az összeget teljes egészében visszaköveteli a szerződést nem kötő üzembentartótól. Ha az okozott baleset személysérüléssel is jár, a kártérítés és ezáltal a visszakövetelt összeg több millió forint is lehet.